"Mi gestión fue transparente": exdirector del Hemocentro de Maldonado arremetió contra ASSE por denuncia penal

El exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, cuestionó el procedimiento administrativo iniciado en su contra por parte del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y denunció que se enteró por la prensa de nuevas actuaciones que lo involucran, antes de haber sido notificado oficialmente.

En una carta, a la que accedió El País, Curbelo sostuvo que se trataría de un nuevo episodio en el que toma conocimiento de decisiones que lo afectan "directamente a través de la prensa y no por los canales formales". A su entender, esa situación confirma la existencia de una estrategia orientada a "desprestigiar" su imagen, su trayectoria y el trabajo que realizó al frente del Hemocentro de Maldonado.

El exjerarca, que fue denunciado penalmente por ASSE y se le inició una investigación administrativa, afirmó que fue cesado de su cargo "sin una investigación previa" y bajo el argumento de "genéricas razones de servicio". Según indicó, posteriormente se impulsó una investigación administrativa "con el objetivo de justificar, de forma tardía, la decisión ya adoptada".

Denuncia falta de respuestas por parte de ASSE

Curbelo aseguró que durante el proceso no se le comunicó formalmente de qué se lo acusa ni tuvo acceso a los antecedentes en los que se basa la investigación. También sostuvo que se le impidió concurrir acompañado por su abogado y que las autoridades "no respondieron" a sus solicitudes para contar con las garantías que, según afirmó, "reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay".

En ese sentido, consideró que las actuaciones desarrolladas hasta el momento son "nulas" y cuestionó haber sido convocado en calidad de testigo en una investigación que, a su juicio, tiene como finalidad atribuirle responsabilidades, lo que entiende "contradice las normas de procedimiento de ASSE".

Hemocentro de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión pública de los pasos que seguiría la administración antes de que él recibiera las correspondientes notificaciones. Señaló que, de confirmarse esa filtración, además del perjuicio reputacional, patrimonial y moral que dice sufrir, "se afectaría el Estado de Derecho y las garantías de cualquier ciudadano sometido a un procedimiento administrativo".

Pese a los cuestionamientos, Curbelo defendió su gestión al frente del Hemocentro Regional de Maldonado, la que calificó de "transparente y orientada a proteger los intereses de la comunidad". También destacó que "el servicio obtuvo certificaciones de calidad otorgadas por entidades independientes" y afirmó que espera tener finalmente "la oportunidad de ejercer su defensa con las debidas garantías".