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El País Información Política

“Dale tú que te toca a ti”: Rocha declaró patrimonio cultural la forma de hablar de sus pobladores

La iniciativa, impulsada por Alejo Umpiérrez, fue votada por unanimidad en la Junta Departamental. “Se busca reconocer oficialmente su valor histórico, antropológico, social y cultural”, dice la resolución.

El País
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30/09/2026, 12:53
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Ediles cuestionaron gastos de la Intendencia de Rocha en la pasada administración frenteamplista.
Intendencia de Rocha.
Foto: Archivo El País.

La Junta Departamental de Rocha, a iniciativa del intendente Alejo Umpiérrez, votó por unanimidad la declaración de “Patrimonio Cultural Inmaterial” la forma de hablar de los rochenses.

Además, se creará un Registro Departamental del Patrimonio Lingüístico, destinado a “recopilar vocablos, expresiones, relatos orales, topónimos, refranes, léxico tradicional y demás manifestaciones que integran el acervo lingüístico del departamento”.

En la resolución, se destaca que “Rocha ha desarrollado a lo largo del tiempo, un modo de hablar propio que forma parte de su patrimonio cultural”.

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“Este lenguaje es el resultado de la interacción entre las tradiciones criollas, la inmigración europea, el contacto permanente con Brasil y la estrecha relación con el mar, las sierras, los palmares y la campaña, constituyendo una manifestación cultural dentro de Uruguay. El habla rochense no se limita a un conjunto de palabras o modismos. Comprende giros idiomáticos, pronunciaciones características, expresiones populares, vocablos propios de la actividad rural, pesquera, fronteriza, así como la forma de narrar, contar historias y transmitir conocimientos que han pasado de generación a generación”, se considera.

En esta línea, se señala que el objetivo de la resolución “no persigue inmovilizar una forma de hablar ni establecer normas lingüísticas, sino reconocer oficialmente su valor histórico, antropológico, social y cultural, promoviendo su estudio, registro, investigación, difusión y enseñanza”.

En X, Umpiérrez consignó que el hablar rochense es, en parte, consecuencia “del aislamiento histórico de una época”, cuando recién en 1928 llegó el ferrocarril a Rocha, que fue la última capital departamental en ser alcanzada por ese medio de transporte.

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