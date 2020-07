A cuatro meses de la emergencia sanitaria, cuatro momentos que marcaron la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un total de 31 personas perdieron la vida a causa del coronavirus. Hay actualmente 60 casos activos en todo el país. Hoy se cumplen cuatro meses de la llegada de la COVID-19 a Uruguay y estos son los cuatro momentos que marcaron la pandema.

1) Día cero: emergencia sanitaria y consecuencias

El viernes 13 de marzo se confirmaron los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay. Un casamiento en Carrasco con 500 invitados desató el primer foco en el país y le dio la bienvenida a una pandemia que, como al resto del mundo, obligó al país a tomar medidas de toda índole para combatir la enfermedad.

Ese mismo viernes a la noche a la noche, a menos de dos semanas de haber asumido en el cargo y mientras los supermercados tenían largas colas por la incertidumbre que generaba en la población, el presidente Luis Lacalle Pou convocó a una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Con todos los ministros en sus espaldas, declaró emergencia sanitaria en todo el país.

Luego vino una seguidilla de medidas. El 14 de marzo se comunicó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles, el 16 de marzo el cierre de fronteras con Argentina, el 17 se licenció a la construcción, el 18 se cerraron los shoppings, una semana después las de fronteras con Brasil y el 24 de marzo a todo viajero extranjero.

Además, en abril, se anunció la creación del Fondo coronavirus. Un impuesto del 20% del salario a la cúpula política y de todo aquel funcionario público que ganara más de uS$ 1.900 para recaudar dinero y hacerle frente a la pandemia. "No es el Estado el que saca adelante a la población, sino el particular, el que prende los motores", justificó Lacalle Pou.

2) El "no" a la cuarentena obligatoria

Yendo en sentido contrario a la decisión que habían tomado la mayoría de los gobiernos europeos, donde estaba golpeando más duramente la pandemia, e incluso frente al pedido del expresidente Tabaré Vázquez de realizar "cuarentena total", Lacalle Pou exhortó a la población a quedarse en casa en la medida de lo posible y a cumplir con las normas básicas de higiene para prevenir el contagio.



El 23 de marzo, el mandatario pidió contar con una proyección de la evolución de la pandemia y la hipótesis de máxima fue el contagio de 250.000 personas. "Yo pedí modelos predictivos, que era muy difícil tener modelos predictivos porque casi que no los había en el mundo. Esa noche antes de tomar la decisión de la cuarentena no obligatoria tuve dos modelos: uno que decía que en Uruguay se iban a infectar, iban a haber 1.250 casos activos. Me parecía razonable, cuando uno lo baja a cuántos con síntomas, internados en CTI, eventualmente cuántos cuántos fallecimientos. El otro me dijo que en Uruguay se iban a enfermar 250.000 personas", contó.



Un día después de esa proyección, que dio a conocer tiempo después, el presidente llamó a una nueva conferencia y dijo que hablaba como padre de familia. Pidió "por favor" cumplir con el autoaislamiento, pero señaló que si alguien esta pensando seriamente en que se decrete la cuarentena obligatoria, tiene que estar dispuesto a poner ante un juez y en prisión a quien la desacate.



"¿Alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso?", cuestionó.



A partir de ese momento, el "quedate en casa" se instaló como bandera para ganar este partido.

3) Las fronteras, un dolor de cabeza

A partir de la primera semana de mayo, y con el aumento de casos diarios que tenían (y tienen) a maltraer a Argentina y Brasil, el gobierno comenzó a mirar con atención la frontera para avanzar en la salida de la pandemia. Principalmente se puso atención en las ciudades binacionales, que mediante la denominada frontera seca con el territorio norteño, significaban un llamado de atención.



Los brotes en Rivera y Treinta y Tres, que incluso obligaron a que el propio Lacalle Pou viajara a esos departamentos a pedirle a la población que acatara las recomendaciones del gobierno, significaron un llamado de atención para el Uruguay.



Cuando se había conseguido estar por debajo de la línea de los 15 casos activos, el brote en Treinta y Tres supuso un retroceso cuando el país se aprontaba, paulatinamente, para ingresar en la denominada "nueva normalidad".



"Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, en todos lados. Retrocedimos algunos casilleros. Hoy nos obliga a poner pausa, a ir para atrás", dijo Lacalle Pou.

4) La "nueva normalidad"

Apostando al distanciamiento social sostenido de dos metros, el uso de tapabocas y el lavado constante de manos, el gobierno fue habilitando las "perillas", como así mismo lo definió Lacalle Pou, para abrirle las puertas al país a la "nueva normalidad".

Se habilitó el regreso de la construcción, el paulatino regreso de clases presenciales, la apertura de shoppings, clubes deportivos y grandes superficies.



Mientras otros países destacan el rol que tomó el gobierno frente a la pandemia, y justo cuando América Latina se transformó en la segunda región del mundo con más muertos por COVID-19, Uruguay alcanzó hoy su cuarto mes de emergencia sanitaria inmerso totalmente en la "nueva normalidad" y buscando nuevamente bajar la curva de casos activos antes de los focos detectados en la frontera.