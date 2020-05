"No es un problema de Rivera sino del país", dijo Lacalle Pou tras llegar al departamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Poco después de las 19:00 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó al aeropuerto de Rivera en un viaje "para relevar la realidad sanitaria en la frontera”, según un comunicado publicado por Presidencia este sábado. "Decidimos acudir personalmente con parte del gobierno para tener una reunión mañana con autoridades nacionales en la región y departamentales", expresó Lacalle Pou en su llegada.

"No es un problema de Rivera sino del país, pero en este momento Rivera tiene complejidad distinta a otras zonas", agregó Lacalle Pou. El presidente se reunirá con autoridades a las 08:00 de este lunes y luego comunicará las decisiones.

La prensa local consultó si planeaba "cerrar las rutas de salida de Rivera o tener un control más efectivo" y Lacalle Pou respondió: "hasta no tener información de primera mano me parece apresurado generar algunos caminos que no tenemos claros ni están decididos".

En la actualización del sábado sobre la situación del coronavirus en Uruguay publicada por el Sistema Nacional de Emergencias, Rivera fue noticia ya que se confirmaron nueve nuevos casos positivos de la enfermedad y dos fallecimientos.

Karina Rando, coordinadora general del Ministerio de Salud Pública (MSP), dijo que la situación “cambió drásticamente” en Rivera. “Las medidas se van a tener que tomar sin dividir la ciudad en dos”, agregó.

Puntos de contacto identificados serán estudiados

Luego de los nueve casos positivos informados el sábado, 62 posibles puntos de contacto fueron identificados en Rivera, según informó Telenoche y confirmó el ministro Daniel Salinas a El País.

Estas 62 personas deben guardar cuarentena preventiva y se les realizarán estudios para confirmar si fueron contagiados de coronavirus. Los hisopados se realizarán entre lunes y martes.