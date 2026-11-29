Algo sobre lo que insisten por estas horas en filas del gobierno de Yamandú Orsi, y particularmente en el equipo del canciller Mario Lubetkin, es que la nueva cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar al final de esta semana en Montevideo es que no será una más. Y no es un decir o una frase hecha, en este caso, porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayan que hay una serie de razones que sustentan la impresión de que esta 69.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados tiene un componente especial.

Empezando por sus asistentes y por el contexto que precede a este nuevo encuentro, que no puede ser más complejo. Por Paraguay, por ejemplo, concurrirá su nuevo presidente, Pedro Alliana, quien asumió el cargo el pasado 6 de noviembre luego del enorme escándalo político y financiero generado a partir de la caída de Ueno Bank y el directo involucramiento ―-en una estafa que afectó a cerca de la mitad de los paraguayos, por tener depositados allí todos sus ahorros- Santiago Peña, quien abandonó la presidencia poco antes de ser enviado a prisión.

Y por Argentina y Brasil estarán sus jefes de Estado -ya confirmaron días atrás que llegarán a Uruguay-, lo que en otros tiempos sería un hecho esperable y lógico, pero que en el actual ya es una noticia que recorre el mundo: Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva se verán las caras, compartirán espacio y hablarán este viernes, en el edificio Mercosur, uno después del otro, luego del inédito apoyo de Milei al derrotado Flávio Bolsonaro y los insultos que el argentino le propinó al brasileño -durante su campaña-, al que llamó “presidario”, “ladrón”, “corrupto”, lo que hizo escalar las tensiones entre ambos países a niveles inauditos.

Con este preámbulo problemático y tal vez uno de los más críticos que ha enfrentado el bloque desde su fundación en 1991, en el gobierno aspiran a que Uruguay sea anfitrión -ostenta la Presidencia Pro Témpore- de una cumbre cuyos efectos, en lugar de profundizar la crisis en la que, por distintos motivos, llegan sus socios, sean positivos para la alianza e incluso que la fortalezcan más allá de las peripecias que transitan sus miembros. Pero nadie en el Ejecutivo desconoce la “conflictividad muy grande” que hay en estos momentos entre Milei y Lula -ninguno tiene embajadores designados en el país del otro y Argentina no ha reconocido formalmente la victoria de Lula- y un “Paraguay frágil, por decir lo mínimo, como nunca antes lo estuvo”, al decir de un integrante del gobierno.

No obstante, algunos hechos sustentan esa esperanza uruguaya de que el bloque, en lugar de hundirse, demuestre que puede estar “por encima” de sus integrantes, y a ese objetivo tenderá la Cancillería. Uno de ellos es que será la primera vez, si las agendas se mantienen, que Milei y Lula coincidirán en Uruguay, pues en diciembre de 2024 asistió el argentino pero no el líder del Partido de los Trabajadores.

Otro lo configuran las cuantiosas delegaciones que ya confirmaron asistencia.

Y el tercer elemento que analizan en el Palacio Santos tiene que ver con lo que probablemente sea el principal tema en agenda: la puesta en marcha del acuerdo comercial firmado el 17 de enero pasado con la Unión Europea, lo que implicará no solamente poner arriba de la mesa asuntos formales vinculados a su implementación -como la falta de acuerdo para fijar la distribución de las cuotas de exportación con preferencias arancelarias, fundamentalmente por la postura de Paraguay-, sino la comparecencia de autoridades del bloque europeo, como por ejemplo Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica. Y en ese marco, en el que la alianza del viejo continente participará como socio del Mercosur y no como mera invitada, se realizará, además, la primera sesión del Consejo de Comercio del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Este ámbito, que tendrá este jueves, con la reunión de sus integrantes, la primera reunión formal, a ojos del gobierno de Orsi se trata de un órgano de “gobernabilidad formal” entre ambos bloques.

Tampoco pierden de vista en el Ejecutivo la reunión entre empresarios que se hará este 2 de diciembre en Punta del Este; hay unos 900 apuntados, y más de un 20% son europeos, dijo una fuente oficial a El País.

Defender la unidad del Mercosur Brasil ya avisó que insistirá con negociación en conjunto Como era de prever, y en Uruguay lo daban por hecho, Luiz Inácio Lula da Silva defenderá la unidad del Mercosur en las negociaciones con terceros países en la cumbre de esta semana, informaron este viernes fuentes oficiales. Y esto lo hará en momentos en que Argentina y Uruguay impulsan acuerdos bilaterales de relevancia. La diplomacia brasileña, de hecho, considera que la próxima cita entre los líderes del Mercosur es una oportunidad para debatir las negociaciones emprendidas de forma aislada y su posible impacto en la unión aduanera del bloque. “Antes no existía esa intención de negociar por separado y ahora sí; por lo tanto, el presidente Lula debe abordar el asunto”, comentó a la prensa este viernes la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, la embajadora Gisela Padovan. Una de las principales preocupaciones de Brasil gira en torno al acuerdo comercial suscrito en febrero entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la reducción o eliminación de aranceles para una serie de productos. En concreto, lo que Brasil teme es que acuerdos de este tipo puedan generar distorsiones entre el comercio de los países del bloque, porque Argentina podría importar más barato de Estados Unidos insumos que después exportaría más caros a los otros países, explicó la directora general de Negocios Comerciales y Gobernanza Económica de la Cancillería, la embajadora Paula Barboza. La misma inquietud se extiende a Uruguay, que comenzó su proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), un bloque de libre comercio integrado por economías como Japón, el Reino Unido y Canadá, y que representa cerca del 15 % del PIB mundial (y al que Argentina también pretende sumarse). Concretar esto es, además, un objetivo prioritario para la Cancillería de Mario Lubetkin. Con información de EFE.

Tema que se repite

Mientras tanto, en el equipo de Orsi buscan conformar una agenda que incluya encuentros bilaterales con jefes de Estado, pero como todo está sujeto a confirmación, en su entorno prefieren no divulgar qué reuniones específicos se buscarán en esta semana.

Pero al margen de esto hay un asunto que estará en agenda esta semana y que varios asumen que formará parte de las intervenciones en la cumbre, y es el mentado reclamo por un Mercosur más moderno y flexible, que permita a sus integrantes llevar adelante negociaciones con terceros países, asunto delicado que ya fue abordado en un encuentro informal entre cancilleres el pasado 2 de setiembre, un encuentro preparatorio que se hizo en Montevideo.

“Se pondrá en discusión qué tipo de modernización precisa el Mercosur”, dijo una de las fuentes consultadas. Para Uruguay, ese tipo de modernización es aquel que, por lo pronto, le permita negociar tranquilo su ingreso al Transpacífico, meta que se prevé alcanzar en el corto plazo, pero sobre lo cual Brasil, varias veces y nuevamente en estos días, ya advirtió que mira con recelo.