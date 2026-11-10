Con elogios por ser "incansable" y su "talante democrático", Parlamento homenajeó a Batlle a 10 años de su muerte

Hace poco menos de un mes se cumplieron 10 años del fallecimiento del expresidente Jorge Batlle, uno de los principales referentes del Partido Colorado, quien gobernó cuando el país vivía una profunda crisis económica y social. Ante el aniversario de su muerte, legisladores rindieron este martes un homenaje en la Asamblea General. Hubo loas desde su partido político, así como del Partido Nacional y el Frente Amplio, aunque este último marcó diferencias ideológicas.

El expresidente Julio María Sanguinetti y el exvicepresidente Luis Hierro López estuvieron presentes. También la viuda de Batlle, Mercedes Menafra, y sus hijos y nietos. Al comienzo de la sesión, antes de que hablaran legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, se emitió un video en el que se recordó el momento de su asunción y la crisis económica que vivió el país, junto a varios recortes de entrevistas.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez, que tuvo la iniciativa del homenaje, describió a Batlle como una persona “absolutamente incansable”. Recordó que “creció de niño en el exilio de una dictadura, vivió la vida de los embates que causó una guerra mundial, vio perder a su partido después de 90 años, vivió la calumnia y la mentira, y sufrió la guerrilla y la crisis económica”.

“Ese Jorge Batlle de cinco campañas llevaba en su alma todas estas marcas de una vida larguísima e intensa”, sumó quien ocupó varios cargos durante el último gobierno colorado.

En tanto, el secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda destacó que Batlle “ha sido un gran puntal” y un “enorme emblema de absoluta resiliencia” para los colorados del siglo XXI, que “quizás” no han “visto al partido en su momento de apogeo”. “Perdió cuatro veces y se levantó cuatro veces, y la quinta el pueblo lo eligió presidente”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en una frase del exmandatario que los “ha sostenido en momentos difíciles”: “La vida política no está en función de los resultados, sino de los ideales que se persiguen”.

Luis Hierro López y Julio María Sanguinetti. Foto: Ignacio Sánchez.

Del Partido Nacional, el diputado Pedro Jisdonian llevó a la sesión un proverbio árabe que Batlle “usaba mucho para explicar una situación política”: los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. En esa línea, continuó: “Esa constante excitación a la discusión, el obligar al otro a pensar, son características de Batlle que el Uruguay echa de menos. Lo que marcó su historia y vida política fue la convicción y el marcar cómo debe actuar un político cuando le gana la pasión”.

Por último, del Frente Amplio, el diputado Pablo Inthamoussu aclaró que no iban a “construir un elogio acrítico ni a borrar las grandes batallas políticas e ideológicas” que tuvieron con Batlle. Asimismo, indicó que un “homenaje verdadero a un adversario político de fuste no consiste en maquillar las diferencias, cantar loas ni intervenir en consensos que no existieron”.

Sí destacó que Batlle instaló la Comisión para la Paz y que tenía un “talante democrático”. “En octubre de 1972, cuando los militares se atrevieron a detenerlo por denunciar que se querían llevar puesto el sistema, su respuesta política fue inmediata. Los ministros de su sector político renunciaron y dieron un paso al costado en señal de respuesta al atropello autoritario”, señaló.

Además, la bancada frentemplista considera que la “catástrofe económica y social de 2002” no fue “solamente un contagio inevitable de la crisis argentina”, sino que hubo componentes determinantes a nivel local. Sin embargo, se destacó que, “en medio de tamaña crisis”, su gobierno “resistió la presión asfixiante del Fondo Monetario Internacional de declarar el dafault”.