"La vida me dio una segunda oportunidad": Germán Coutinho recibió el alta tras internación en CTI

El exintendente de Salto, exsenador de la República y actual integrante del Directorio de Ancap, Germán Coutinho, recibió el alta este martes luego de haber estado internado en CTI tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

"De alta. La vida me dio una segunda oportunidad gracias al cariño y la fuerza de mi familia, amigos y todos los que estuvieron haciendo fuerza para que me pudiera recuperar en el momento más difícil de mi vida", escribió el exintendente en sus redes sociales.

"De verdad, no tengo palabras para agradecerles tanto. Por supuesto, también a todas las autoridades, equipos y personal de la Española: jamás me voy a olvidar de cada detalle de cómo me ayudaron. También, a mis compañeros de ANCAP que fueron los que se llevaron el primer gran susto, gracias por los primeros auxilios que fueron fundamentales y por todo el cariño y acompañamiento", agregó.

Germán Coutinho, exsenador del Partido Colorado. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

"El ACV me tiró con todo, pero no me dejó secuelas"

Con respecto a cómo sigue su salud, Coutinho expresó: "(Estoy) contento porque la vida me dio una nueva oportunidad, contento porque el ACV me tiró con todo pero no me dejó secuelas, y contento por recibir tantas demostraciones de cariño de tanta gente, desde los más cercanos hasta personas que casi no conozco y me emocionaron".

"A cada uno de los mensajes de cariño y apoyo en mi teléfono y en los de mi familia, muchas gracias para siempre! Arranca una nueva etapa", concluyó el exlegislador colorado.

El quebranto de salud del exsenador se dio el pasado jueves 5 de noviembre durante una reunión del directorio de Ancap.