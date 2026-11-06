"Es mentirle a la gente": legisladores de la coalición se reunieron con técnicos para analizar retiro anticipado

Los legisladores de la coalición republicana se reunieron este jueves con técnicos de sus partidos para analizar la iniciativa del gobierno de generar una causal de retiro anticipado a los 60 años con 30 años de servicios. Pero, aunque hay críticas a la idea del gobierno, aún no hay una postura definida sobre lo que harán cuando se considere en el Parlamento, por ejemplo, si negociarán o rechazarán de plano el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Concurrieron al encuentro Rodolfo Saldain por el Partido Nacional —el “padre” de la reforma de la seguridad social durante el gobierno de Luis Lacalle Pou—, Isaac Alfie por el Partido Colorado —exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y exministro de Economía— y Pablo Mieres por el Partido Independiente —exministro de Trabajo y Seguridad Social—.

Después de la reunión, Mieres aseguró que, aunque no está resuelto al 100% qué harán los legisladores, “parece evidente” que tienen “diferencias muy fuertes con este proyecto” del gobierno y que, sobre todo, hay “preocupación sobre eventuales impactos inesperados”.

Asimismo, Mieres aseguró que, pese a lo que ha dicho el gobierno, la causal anticipada no va a “favorecer a los trabajadores más débiles”. Esto porque ese sector de la sociedad no suele tener 30 años de aporte cuando cumple los 60 años, argumentó.

“Es mentirle a la gente”, sentenció el líder del Partido Independiente. Al mismo tiempo, afirmó que “se va a disparar” la informalidad laboral porque las personas que sí logren jubilarse con 60 años van a querer continuar en el mercado laboral debido a que cobrarán un “monto bajo”.

En tanto, Saldain contó que se reunió, junto con Alfie, con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Por eso, están a la espera de información que pidieron al Poder Ejecutivo porque les parece “un poco débil” lo “metodológico” de la propuesta.

Saldain, además, criticó que el gobierno conciba que —como se expresó en la exposición de motivos— este nuevo mecanismo será de uso excepcional. Porque, a entender del abogado nacionalista, es erróneo creer que la causal anticipada “no tendría efectos tributarios porque sería escasamente utilizado”, partiendo de la base de que va a “depender mucho de la conducta de las personas”.

Por otra parte, se refirió a la propuesta del gobierno de derogar el cronograma actual —que se implementó durante la reforma del gobierno de Lacalle Pou— para el reconocimiento de servicios anteriores a abril de 1996 en el Banco de Previsión Social. Saldain entiende que es una “norma de alto peligro”, y que es un “riesgoso saludo a la bandera, porque puede terminar no siendo un saludo a la bandera”.