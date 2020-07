Los colorados cierran filas para cuidar la coalición; Talvi define su estrategia política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Partido Colorado consideran que no es momento de analizar las circunstancias ni los motivos políticos de fondo que llevaron a Ernesto Talvi a renunciar a la Cancillería.

Ayer, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, los dirigentes de Ciudadanos -sector que lidera Talvi- y de Batllistas, liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, cerraron filas, y definieron “mirar hacia adelante” para cuidar no solo a la interna, sino a la coalición de gobierno.



Mientras tanto, Talvi se llama a silencio y define por estas horas cuál será su estrategia política para los próximos meses. Incluso hay dirigentes de Ciudadanos que consideran que el economista se encuentra “reflexionando” sobre todo lo ocurrido.

El CEN ratificó ayer su apoyo a la coalición de gobierno. En una declaración tras la sesión de todos los lunes, el máximo órgano de decisión del partido señaló que se “ratificó la pertenencia y apoyo a la coalición de gobierno de la cual el Partido Colorado fue proponente e integrante desde su inicio y a la que considera indispensable para los cambios que el país necesita”.

Los colorados destacaron que a pesar de la salida de Talvi de la Cancillería, “es importante mantener la misma presencia en el gabinete”. Es que el partido espera recibir formalmente en la próximas horas el ofrecimiento de Presidencia de la República para acceder al nuevo Ministerio de Ambiente que se crea en la ley de urgente consideración.

El nombre que suena para ese cargo es el del senador Adrián Peña quien dejaría su banca para darle paso a Pablo Lanz. En Ciudadanos comentaron a El País que ya “no hay más ruidos en la interna” y que la salida de Talvi de Relaciones Exteriores “es una pérdida relativa”.



Tanto en Ciudadanos como en Batllistas, intentan generar algún tipo de acercamiento entre los dos líderes que no se hablan desde febrero tras una serie de diferencias “circunstanciales”, según declaró públicamente el excanciller de la República.

Desde Ciudadanos y Batllistas se puso paños fríos ayer a las diferencias que existen entre ambos líderes y sobre todo a los “pormenores” que llevaron al economista a alejarse del ministerio.



Sin embargo, esta no fue la postura de la colorada Margarita Machado que pidió en la sesión por Zoom “aprender de los errores” para no volver a cometerlos.

La dirigente escindida de Ciudadanos, señaló a El País que “no es justo cómo termina quedando el Partido Colorado” tras la salida del economista. Es que para la convencional colorada, “está bueno tener una salida que no lastime tanto a las personas”, haciendo referencia a Talvi. La intención del excandidato a la Presidencia es por el momento no asumir su banca en la Cámara de Senadores, al menos hasta agosto. Mientras, espera la comunicación de su sucesor, el exembajador en España, Francisco Bustillo, quien dijo a El País que lo hará una vez culmine su cuarentena.

Talvi se alejó la semana pasada de la Cancillería en medio de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en la que Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque comercial. Fuentes políticas aseguraron a El País que molestó al entonces ministro que se filtrase una serie de episodios ocurridos puertas adentro del Palacio Santos. Su decisión ya estaba tomada, sin embargo, se aceleró la semana pasada. Antes de hacerlo presentó la “nueva diplomacia” económica y comercial que le imprimiría a su gestión, en la etapa final al frente del ministerio.

Tras su salida, el presidente Lacalle Pou señaló que “las relaciones humanas y quizá con más profundidad las relaciones políticas no están ajenas a tensiones. El tema no está en que existan las tensiones, el tema está en cómo se resuelven y a mí no me cabe la menor duda que obviamente no va a ser la última tensión”.