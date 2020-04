La coalición negocia cambios hasta en 100 artículos de la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ocho senadores y diez diputados de la coalición comenzaron las negociaciones para la aprobación del proyecto de ley de urgente consideración remitido ayer por la tarde por el Ejecutivo al Parlamento. La iniciativa está abierta a cambios entre 50 y 100 artículos. Ya se sabe, por ejemplo, que la desmonopolización de Ancap quedará por el camino por la falta de apoyo.

“¡Cumplimos!” fue el mensaje que subió el presidente Luis Lacalle Pou en las redes sociales, una vez ingresado el proyecto de ley al Parlamento. Así agradeció los aportes realizados por políticos y técnicos. Se tratará en plena pandemia y tanto su urgencia como constitucionalidad son cuestionadas por el Frente Amplio. Las objeciones fueron respondidas ayer por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés: “La urgencia es ahora para el gobierno y el mecanismo es constitucional”.

Hoy empiezan a correr los plazos para la aprobación de la LUC, que ingresó con algunos cambios. Por ejemplo, se agrega el artículo 115, a pedido de Cabildo Abierto, que habilita al porte de armas por el personal militar en situación de retiro, que se suma a los policías retirados, ya previsto en la primera redacción. Se agrega que no posea antecedentes penales y previa evaluación de su idoneidad.

El Senado tiene 45 días para el estudio y Diputados, 30. Para analizar la extensa iniciativa de 501 artículos se fijó un régimen de trabajo de la comisión que se extenderá de lunes a jueves desde la hora 9.30 hasta las 19.



En la primera reunión convocada por la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, se acordó recibir el próximo lunes al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, al prosecretario y a los ministros del Interior, Economía, Educación y Ganadería. Según se conversó ayer entre los diferentes socios de la coalición (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) la iniciativa está abierta a diferentes modificaciones.

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que “no es una ley sagrada”, si bien llega con la firma del presidente y el respaldo de todos los ministros. “Podemos intercambiar y mejorarla”, señaló. Solo el Partido Colorado planteó 50 modificaciones al texto original y los demás integrantes de la coalición harán sus aportes en las próximas horas, por lo que se estima que pueden existir variaciones entre 50 y 100 artículos, indicaron las fuentes. Esto implica acordar una posición común antes del miércoles, fecha en que comenzará el trabajo formal de la comisión”.

El senador colorado Adrián Peña dijo a El País que el grado de acuerdo “es grande” dentro de la coalición, ya que desde su colectividad se plantean cambios a menos del 10% del proyecto y en los temas sustanciales las diferencias representan el 1% de la iniciativa. Por ejemplo, valoró que se tuvieran en cuenta aspectos referidos a la seguridad. Dentro del 1% en que no hay acuerdo está la desmonopolización de Ancap, que no estaba contenida en el documento firmado entre todos los partidos políticos. “Si el Partido Nacional quiere presentar un proyecto con un plan, lo estudiamos. Pero no dan los tiempos en la LUC, porque es un tema muy complejo”, acotó.

Beatriz Argimón recibió ayer la ley de urgente consideración por parte del prosecretario Rodrigo Ferrés. Foto: Gerardo Pérez

La desmonopolización de Ancap es uno de los temas “a conversar” entre los socios de la coalición, dadas las diferencias que se mantienen desde el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Gandini dijo que el punto tiene la particularidad de no haber estado incluido en el documento: “Compromiso por el país”, por lo que “es verdad” que no fue previamente acordado.

“Nosotros lo vamos a defender. Si lo podemos mantener lo haremos y, si no, lo sacaremos”, indicó Gandini. El diputado Iván Posada (Partido Independiente) señaló que “el proyecto está abierto” y que la desmonopolización de Ancap “no tiene votos”. Daniel Peña (Partido de la Gente) valoró el trabajo como “coalición” y consideró que es importante para “defender la ley con una base sólida”.