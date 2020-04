¿Cuándo debería haber ingresado la ley de urgencia al Parlamento? Esto dijeron los uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El proyecto de ley de urgente consideración ha dado mucho que hablar. Desde que se conoció el borrador en enero hasta este jueves que ingresó al Parlamento, fue un tema de discusión en varios ámbitos.

Previo a que el gobierno anunciara que presentaría el proyecto hoy, Cifra realizó una encuesta sobre cuando sería el momento adecuado para que entre al Senado.



Según los datos presentados este jueves en Telemundo, un 35% dijo que el momento oportuno sería en abril, un 17% en mayo o junio, un 13% después de junio y un 16% respondió que no se debería ingresar. Luego, un 19% no sabe cuándo se tendría que hacer.



Si se discrimina por afinidad política, dentro de los votantes del presidente Luis Lacalle Pou más de la mitad (52%) quería que se presente en abril. Sin embargo, de los que votaron al frenteamplista Daniel Martínez solo un 12% pensó igual.



Donde también se visibiliza una amplia diferencia es entre los que creen que no se debería presentar. Solo un 1% de los votantes del presidente actual opinó eso mientras que lo hizo un 38% de los que eligieron al Frente Amplio.

Ahora, si se divide entre Montevideo y el interior, las personas que no viven en la capital apoyaron un ingreso más rápido del proyecto: un 55% creía que abril, mayo o junio era la fecha oportuna. Por el contrario, en Montevideo lo hizo un 44%.



Por último, si se tiene en cuenta el nivel educativo, cuanto menor es, más se quería que entre en abril al Parlamento: un 31% de los que tienen educación terciaria, un 34% de los que poseen secundaria y un 38% de los que alcanzaron primaria.



Lo contrario sucede con los que creían que no se debía presentar. Respondieron esto un 27% de los que tienen educación terciaria, un 18% de los tiene secundaria y un 2% de los que poseen primaria.