La Intendencia de Canelones firmó un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional para desplegar un sistema de videovigilancia en playas para aumentar la seguridad durante este verano. El acuerdo permitirá monitorear en tiempo real 25 de las 103 bajadas activas a lo largo de los casi 60 kilómetros de costa del departamento, integrando por primera vez a la Prefectura Nacional Naval al centro de visualización municipal para agilizar las respuestas ante delitos en la zona.

El secretario general de la comuna canaria, Pedro Irigoin, explicó que, si bien el gobierno departamental ya operaba un centro de monitoreo junto a la cartera de seguridad pública con conexión directa al servicio 9.1.1., la incorporación de Defensa resulta clave porque la franja de arena pertenece a la jurisdicción de Prefectura.

"En la playa teníamos un poco la pata floja de lograr esa misma respuesta con Prefectura y con los efectivos, achicando estos tiempos y trabajando muchísimo la prevención", señaló el jerarca departamental en entrevista con Arriba Gente (Canal 10). La selección de las 25 bajadas iniciales responde a un mapa de calor elaborado por el Ministerio del Interior, priorizando los puntos con mayor aglomeración de público e historial de incidentes en veranos anteriores.

Playa en Ciudad de la Costa Foto: El País

Plan de expansión y cobertura total hacia 2029

El despliegue de este verano constituye la primera etapa de un plan quinquenal más amplio. Según detalló Irigoin, el compromiso de la administración departamental es alcanzar el 100% de cobertura en la costa antes de finalizar el período de gobierno. Paralelamente a la instalación de cámaras, la comuna proyecta construir nuevas bajadas para pasar de las 103 actuales a un total de 150 al cierre del quinquenio.

La hoja de ruta estipula triplicar los puntos vigilados para la temporada siguiente, acercándose al centenar de bajadas cubiertas, y completar el remanente entre los años 2027, 2028 y 2029. Para lograr esta meta, la intendencia asumió el compromiso de pasar de 1.800 a 3.000 dispositivos en todo el territorio departamental, lo que implica incorporar 1.200 nuevas cámaras de seguridad en Canelones.

Camaras de vigilancia en la calle Estefania Leal/Archivo El Pais

Inversión con fondos propios e inteligencia artificial

La ampliación de la red demandará una inversión en seguridad en Canelones que superará los US$ 1,4 millones durante el quinquenio, financiados íntegramente con fondos propios mediante la reasignación de rubros anteriormente destinados a vigilancia presencial y sensores en edificios y corralones municipales. Sumado a los más de US$ 2,3 millones ejecutados en el período anterior, la inversión acumulada en diez años rondará los US$ 3,7 millones.

El equipamiento cuenta con software desarrollado a medida con actualizaciones semestrales e incorpora inteligencia artificial en videovigilancia para el análisis de datos, reconocimiento facial y lectura de matrículas vehiculares.

"Nuestro sistema de videovigilancia está puesto a disposición de AUF, Conmebol y el Ministerio del Interior porque tenemos elementos técnicos que están a la misma altura que los centros de monitoreo más equipados del mundo", afirmó Irigoin.

Alcance del monitoreo y resguardo de la privacidad

Respecto al enfoque operativo de las cámaras costeras, las autoridades definieron que los dispositivos apuntarán específicamente hacia la rambla y hacia el mar, evitando filmar de forma permanente la zona de descanso en la arena para preservar la intimidad de los veraneantes. "Queremos ser muy cuidadosos en ese sentido, para que la gente también tenga la tranquilidad de que no va a estar filmada todo el tiempo mientras está en la playa", puntualizó Irigoin.

Patrullero de Policía en Canelones Foto: Archivo

La visualización hacia el agua responde a un interés específico del Ministerio de Defensa Nacional para el control marítimo, aunque el jerarca aclaró que la detección automatizada de ahogamientos requiere un desarrollo tecnológico a largo plazo. En paralelo, Irigoin reconoció que durante el verano existe un corrimiento del delito hacia la costa desde Montevideo acompañando el flujo turístico y el crecimiento poblacional de Ciudad de la Costa, fenómeno que, según sostuvo, las estadísticas departamentales demuestran que se ha logrado contener mediante la coordinación interinstitucional.