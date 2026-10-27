Bordaberry fue operado por una nueva “complicación” tras haber sufrido un desprendimiento de retina en 2025
El senador colorado se ausentará varios días para transitar una recuperación “un poco larga”, dijeron desde su entorno.
El senador colorado Pedro Bordaberry fue operado este lunes por una nueva “complicación” en sus ojos, tras un “desprendimiento de retina complejo” que sufrió el año pasado y del que había sido ya intervenido.
Según dijeron fuentes cercanas del legislador a El País, tendrá una recuperación “un poco larga” y se ausentará de la actividad pública para garantizar que pueda recuperar la vista normalmente.
El especialista que estuvo a cargo de la operación del líder de Vamos Uruguay fue el doctor Miguel Zylberglajt, quien le recomendó “bajar los decibeles” y el estrés.
En su lugar, ocupará su banca en el Senado el diputado colorado Gabriel Gurméndez, integrante de su sector.
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