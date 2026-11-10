Balance de beneficios para deudores en UR: más de 1.800 créditos extinguidos y 9.293 rebajas de tasas

Hace casi tres años se aprobó una ley que da beneficios a deudores en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Fue largamente discutida en el Parlamento, e incluso luego de la aprobación se le hicieron modificaciones vía legislativa. Se empezó a implementar hace un año, y las autoridades informaron la semana pasada que se extinguieron 1.815 créditos y hubo reducción de tasas de interés en 9.293 casos hasta ahora.

El presidente de la ANV, Claudio Fernández, además de dar las cifras sobre extinción de crédito y reducción de tasas de interés, contó que ya descartaron 6.329 casos que no cumplían con alguno de los requisitos que establecía la ley. También quedaron fuera del análisis unos 1.745 deudores porque los créditos se cancelaron antes de que se comenzara a aplicar la nueva normativa, señaló hace una semana en la comisión de vivienda de la Cámara de Senadores.

Uno de los puntos de discusión de la ley en el Parlamento era el costo que iba a tener la medida en la recaudación del Estado.

Fernández explicó que, de los 1.815 créditos que se extinguieron, se ha hecho la escrituración de la cancelación de la hipoteca de 611, que se traduce en una renuncia de unos US$ 30.000.000.

El beneficio de extinción de la deuda o reducción de tasa de interés (incluso hasta el 0%) es para créditos de la adquisición, construcción o reparación de la vivienda propia. Una de las condiciones es que el crédito original supere los US$ 80.000 al momento de su otorgamiento.

Para la extinción del crédito, las deudas tienen que tener 40 años o más, se deben haber abonado un mínimo de 110 pagos y la suma de todos los pagos hechos no debe ser inferior al 35% del monto garantizado en la escritura de hipoteca. Una vez aplicado el beneficio, las personas tienen 180 días para presentar la solicitud de escrituración y, luego, dos años para realizarla, con el comprobante de que están al día con los tributos nacionales y departamentales.

En tanto, para lograr una reducción de la tasa de interés al 0%, se debe tener un crédito de antes del 31 de diciembre de 1993 y para vivienda propia. Y para que sea de 2,5% tiene que haberse obtenido entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2008.

Los senadores convocaron a las autoridades de la ANV después de recibir a un grupo de deudores que presentó una serie de reclamos.

El senador nacionalista José Luis Falero dijo a las autoridades que, “una vez que tengan un análisis más preciso” sobre lo que reclamaron esas personas, “si hay alguna solución y si requiere alguna iniciativa o proyecto de ley alternativo”, están “a la orden”.

“Porque por algo estas familias trajeron su preocupación”, enfatizó.

Falero recordó que una “persona de la delegación dijo que se está pagando una tasa del 2,5% y ellos estaban pagando un promedio del 6%”, aunque aclaró que no sabía si era “real o no”. “Estimo que frente a esas cuestiones todo el sistema político está en condiciones de ofrecer alguna herramienta alternativa si así lo entienden; por lo menos de nuestra parte hay voluntad política”, finalizó el senador, y se levantó la sesión.

A principios de agosto, una delegación de deudores en UR concurrió a la comisión de vivienda del Senado para proponer una modificación a la ley actual con el objetivo de “contemplar la mayor cantidad posible de ese universo tan amplio que hay en el país, con sus particularidades”, dijo una de las integrantes del grupo, Lilián Intireri.

Quien, además, aseguró que entienden que, “cuando la persona pasa de una situación social o laboral buena —con la que hizo la compra al banco— a una situación de deterioro familiar, queda en estado de vulnerabilidad” y, en ese momento, “empiezan las situaciones complejas”.

Más monoambientes

Las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda, el mismo día que hablaron sobre los deudores en Unidades Reajustables, informaron que hubo un salto exponencial en la construcción de monoambientes tras la aplicación del nuevo régimen de vivienda promovida en 2020. En concreto, según indicaron, se pasó de 206 a 4.341, como informó El País. El vicepresidente del organismo, Gustavo Machado, dijo: “Monoambientes que parecen tan necesarios tienen una relación directa con el estímulo a través de la exoneración: mientras no se exoneraron, fueron muy pocos y, cuando se empezó a exonerar aumentaron”.