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El País Información Policiales

Violento cruce en Punta del Este: disparos y una amenaza con machete frente a un casino de Gorlero

Uno de los involucrados de la pelea relató a la Policía que se trató de un entredicho por cuestiones de dinero. La víctima dio disparos al aire para disuadir a sus atacantes.

El País
El País
15/04/2026, 11:44
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Pelea en las afueras de casino en Gorlero.
Pelea en las afueras de casino en Gorlero.
Foto: captura de pantalla de Correo de Punta del Este.

Una discusión entre dos hombres a las afueras de un casino de Gorlero que terminó en disparos al aire generó alarma entre los vecinos de Punta del Este. El incidente se registró este lunes por la noche cerca de las 23:30, según confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Maldonado.

De acuerdo a la información policial, un grupo de efectivos se dirigió a la Avenida Gorlero y calles Las Focas durante la noche del lunes, luego de recibir llamados por un desorden en la vía pública que involucraba presuntas detonaciones. Cuando los policías llegaron al lugar no vieron a los hombres involucrados en la pelea y, si bien los buscaron, no lograron encontrarlos.

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

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Más tarde, en horas de la madrugada de este miércoles, un hombre de 28 años se presentó en una comisaría de la zona y explicó que durante la noche había sido abordado por dos hombres, que lo habían amenazado con un machete. El foco de la discusión había sido un conflicto con dinero. El hombre, al sentirse intimidado, disparó al aire con una pistola de estruendo que llevaba en su vehículo para poder disuadir a sus agresores. No resultaron personas lesionadas.

La Policía terminó incautando el arma del hombre, ya que no contaba con documentación que acreditara su tenencia. El hecho está siendo investigado y se analizan los registros fílmicos de la zona.

La pelea quedó captada en un video que fue difundido en el medio local Correo de Punta del Este. Por otra parte, de acuerdo a lo consignado por FM Gente, uno de los hombres involucrados en la pelea es un jugador asiduo del casino, de nacionalidad cubana. La discusión habría comenzado en el interior del local de apuestas, por lo que los hombres fueron retirados del lugar y siguieron su entredicho en la calle. "Los vecinos estamos preocupados. Fue todo muy violento y en plena calle", detallaron los lugareños a Correo de Punta del Este.

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