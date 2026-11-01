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El País Información Policiales

Un hombre de 28 años fue asesinado en Cerro Norte: circulaba en moto y le dispararon desde un auto

Mediante registros de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando Unificado, los inverstigadores identificaron un vehículo que podría haber estado involucrado en el homicidio.

El País
El País
01/11/2026, 12:09
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Operativo policial por homicidio en Cerro Norte
Policías del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana en operativo policial en Cerro Norte.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Un hombre de 28 años sin antecedentes penales fue asesinado durante la noche del sábado luego de resultar herido de arma de fuego en las inmediaciones de José Fernández Cutiello y avenida Ingeniero Federico Capurro, en el barrio Cerro Norte de Montevideo.

La Policía trabaja en el esclarecimiento del hecho y las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Homicidios, reportó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

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La intervención policial se inició a partir de una comunicación del Centro de Comando Unificado, (911) que alertó sobre un hombre tendido en la vía pública. Efectivos policiales de la Jefatura de Zona Operacional IV concurrieron al lugar, donde encontraron a un hombre junto a una moto, con una herida de arma de fuego en el tórax.

Posteriormente una unidad de emergencia médica asistió a la víctima y constató su fallecimiento. Investigación policial Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional IV realizó las primeras actuaciones y ubicó tres vainas calibre 9 mm en el lugar.

Cerro Norte
Calle Porto Alegre en Cerro Norte, desde la zona controlada por "Los Colorados" hasta la zona controlada por "Los Suárez".
Sebastián Cabrera

Actuaciones de Policía Científica y Fiscalía

Por otro lado, se solicitó la presencia de Policía Científica para efectuar el relevamiento correspondiente. De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció el hecho, un auto oscuro se habría aproximado a la víctima mientras circulaba en moto, desde donde se habrían efectuado los disparos.

Por otra parte, mediante registros de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando Unificado, los investigadores visualizaron un vehículo cuya posible vinculación con el homicidio forma parte de las actuaciones.

La Fiscalía de Homicidios de 3.er Turno dispuso el relevamiento correspondiente y también ordenó las actuaciones siguientes de Policía Científica y la derivación de la investigación al Departamento de Homicidios, que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.

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