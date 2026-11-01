Un hombre de 28 años fue asesinado en Cerro Norte: circulaba en moto y le dispararon desde un auto
Mediante registros de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando Unificado, los inverstigadores identificaron un vehículo que podría haber estado involucrado en el homicidio.
Un hombre de 28 años sin antecedentes penales fue asesinado durante la noche del sábado luego de resultar herido de arma de fuego en las inmediaciones de José Fernández Cutiello y avenida Ingeniero Federico Capurro, en el barrio Cerro Norte de Montevideo.
La Policía trabaja en el esclarecimiento del hecho y las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Homicidios, reportó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.
La intervención policial se inició a partir de una comunicación del Centro de Comando Unificado, (911) que alertó sobre un hombre tendido en la vía pública. Efectivos policiales de la Jefatura de Zona Operacional IV concurrieron al lugar, donde encontraron a un hombre junto a una moto, con una herida de arma de fuego en el tórax.
Posteriormente una unidad de emergencia médica asistió a la víctima y constató su fallecimiento. Investigación policial Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional IV realizó las primeras actuaciones y ubicó tres vainas calibre 9 mm en el lugar.
Actuaciones de Policía Científica y Fiscalía
Por otro lado, se solicitó la presencia de Policía Científica para efectuar el relevamiento correspondiente. De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció el hecho, un auto oscuro se habría aproximado a la víctima mientras circulaba en moto, desde donde se habrían efectuado los disparos.
Por otra parte, mediante registros de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando Unificado, los investigadores visualizaron un vehículo cuya posible vinculación con el homicidio forma parte de las actuaciones.
La Fiscalía de Homicidios de 3.er Turno dispuso el relevamiento correspondiente y también ordenó las actuaciones siguientes de Policía Científica y la derivación de la investigación al Departamento de Homicidios, que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.
- Un hombre fue asesinado a balazos en la calle en Flor de Maroñas: Policía encontró cinco vainas en la escena Tres policías imputados por simulación de delito y privación de libertad tras detener a funcionario del Mides Caso Caranchos: Justicia condena a un empresario, una auxiliar de enfermería y a un policía, que irá a prisión Atropellaron a un inspector de tránsito en Salto: fue embestido por un motociclista que se fugó de un control
¿Encontraste un error?