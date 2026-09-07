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El País Información Policiales

Siniestro de tránsito fatal: un auto en el que iban tres mujeres despistó y volcó y murió una de las ocupantes

Este es el segundo siniestro de tránsito fatal luego de que en la mañana dos ciudadanos cubanos murieran por el choque entre la moto en la que viajaban y un auto.

El País
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07/09/2026, 14:46
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Auto que circulaba por ruta 30, despistó y volcó este lunes 7 de setiembre de 2026.
Auto que circulaba por ruta 30, despistó y volcó este lunes 7 de setiembre de 2026.
Foto: Policía Caminera

Una mujer murió en un siniestro de tránsito este lunes en Artigas, según informó Policía Caminera. El parte policial indica que el accidente ocurrió en la ruta 30, a la altura del kilómetro 65, sobre las 12:35 horas.

Un auto que iba de este a oeste con tres mujeres mayores de edad despistó y volcó por causas que aún no fueron determinadas. Finalmente el auto quedó en posición invertida. Como resultado del siniestro murió una de las ocupantes, mientras que las otras dos sufrieron lesiones.

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Dos hombres fallecieron tras choque entre un auto y una moto

Por otro lado, esta mañana dos hombres fallecieron en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 1, informó Policía Caminera. El accidente tuvo lugar a la altura del cruce con un camino vecinal sobre el kilómetro 15 de la carretera, en el oeste de Montevideo. Un auto, que circulaba en sentido este a oeste, chocó con una moto que circulaba por el camino vecinal y buscaba ingresar a la ruta 1.

En el lugar fallecieron ambos ocupantes de la moto: el conductor, de 40 años, y su acompañante, de 23. Las dos víctimas eran de nacionalidad cubana.

El auto era conducido por un hombre de 25 años que resultó ileso. Su espirometría fue negativa.

Siniestro de tránsito en la ruta 1.
Siniestro de tránsito en la ruta 1.
Foto: Policía Caminera.
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