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El País Información Policiales

Policía incautó un mono tití y cinco caballos tras una serie de operativos en distintos puntos de Montevideo

La Jefatura departamental está realizando acciones para desarticular clanes familiares en la capital, que implicaron allanamientos antidrogas y una investigación por tráfico ilegal de animales.

El País
El País
06/08/2026, 15:11
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Incautación de animales tras operativos en Montevideo.
Incautación de animales tras operativos en Montevideo.
Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

En el marco de un operativo policial de la Brigada Antidrogas de Montevideo, que implicó ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital, fue incautado este miércoles un mono enjaulado de la especie “tití”.

Se trata del segundo en dos semanas, tras el mono “capuchino” hallado en el barrio Peñarol.

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Según informó la jefatura, la “Operación Ibiza” se concretó luego de tres meses de investigación a una organización criminal dedicada al microtráfico de drogas en los barrios Cerro, Conciliación y Casabó, pudiéndose identificar al clan familiar “Los Garrel”.

Tras orden de la Justicia se procedió con los allanamientos, que terminaron en la detención de ocho personas y la desarticulación de la banda.

Además del mono se confiscaron varios estupefacientes, nueve teléfonos celulares, dos armas de fuego, varias municiones y un vehículo marca Geely, entre otros objetos.

Incautación de este miércoles en el barrio Cerro.
Incautación de este miércoles en el barrio Cerro.
Jefatura de Policía de Montevideo

Otra incautación de animales

Por otro lado, y en línea con la misma "estrategia policial" que procura identificar y desarticular organizaciones delictivas familiares, este jueves el Área de Investigaciones de la Zona IV organizó otro operativo en Montevideo.

En uno de los allanamientos se procedió con la incautación de seis celulares y cinco caballos, que quedaron a disposición de Seguridad Rural. La investigación previa había arrojado indicios vinculados al contrabando, comercialización y tráfico ilegal de animales, dijeron fuentes de la Jefatura a El País.

Allí también se detuvo por orden de la Fiscalía de Flagrancia de 7.º Turno a cuatro hombres de 22, 23, 27 y 54 años, tres de ellos con antecedentes penales.

Caballos incautados este miércoles por la Policía de Montevideo.
Caballos incautados este miércoles por la Policía de Montevideo.
Foto: Jefatura Policial de Montevideo

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