Niño de dos años murió tras caer al pozo séptico de su casa: estaba jugando en el patio

Un niño de dos años falleció este lunes en el barrio Nuevo Comienzo tras caer en el pozo séptico de su casa, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de Jefatura de Montevideo.

La vivienda está ubicada entre las calles Bahamas y Sierra Leona. De acuerdo con la información primaria de la Policía, el niño estaba jugando en el patio. Sus familiares notaron su ausencia y comenzaron a buscarlo por la casa, hasta que minutos después lo encontraron en el interior del pozo, que tiene entre tres a cuatros metros de profundidad.

Familiares y vecinos del niño le practicaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital del Cerro, desde donde fue derivado al Hospital Pereira Rossell. Luego el personal médico confirmó su fallecimiento por ahogamiento.

Policía Científica trabajó en el lugar y, por disposición de Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.