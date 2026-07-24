Ministerio del Interior pide colaboración para ubicar a un joven de 27 años visto por última vez en Maldonado

El Ministerio del Interior solicitó este viernes colaboración a la población para ubicar a Gonzalo Damián Antoria Silvera, un joven de 27 años que se encuentra ausente desde el pasado jueves en el departamento de Maldonado.

La cartera detalló que Antoria fue visto por última vez a las 2:15 en Avenida Batlle y Ordoñez conduciendo una moto Baccio Classic de color rojo. El joven es de complexión gruesa, cutis blanco y tiene barda.

Además, mide 1,73 metros y al momento en que se registró su ausencia llevaba zapatillas blancas, un pantalón cargo beige, un buzo con capucha de color verde y una campera de color negro.

Ministerio del Interior solicita colaboración a la población para ubicar a Gonzalo Antoria. Foto: Ministerio del Interior.

Teléfonos y vías de contacto para aportar información

Por cualquier información se puede comunicar al 911 o al teléfono 2030 4638 del Programa de Personas Ausentes. También acudir a la seccional policial más próxima o escribir al correo electrónico a personasausentes@minterior.gub.uy.

Rapiñaron a un equipo periodístico de Canal 4

Un equipo periodístico de Telenoche (Canal 4) fue víctima de una rapiña el pasado juves en el barrio Ituzaingó de Montevideo, cuando un delincuente rompió el vidrio del vehículo en el que se trasladaban y robó un teléfono celular.

El hecho ocurrió en la intersección de Carreras Nacionales y Larrañaga, una zona donde, según relató el periodista Alexis Trucido, se han registrado reiterados episodios de inseguridad.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Rapiñaron a un equipo de Telenoche en el cruce de las calles Carreras Nacionales y Larrañaga, en el barrio Ituzaingó. Un delincuente rompió el vidrió del auto en el que se desplazaban los integrantes del móvil y se llevó objetos. pic.twitter.com/GxcuMCyDVL — Telenoche (@TelenocheUy) July 23, 2026

"Estamos bien", señaló Trucido al informar sobre el estado de los integrantes del móvil. Explicó que la conductora del vehículo circulaba por la zona cuando, al detenerse por el tránsito durante unos 10 o 15 segundos, escucharon una fuerte explosión.

"Cuando llegamos al cruce explotó el vidrio y pensamos lo peor, que podía ser un disparo de arma de fuego. No sabíamos por qué había explotado el vidrio. Después vimos una mano que sacó el teléfono que estaba sobre la guantera", relató el periodista.

Rapiña a móvil de Telenoche. Foto: captura Telenoche (Canal 4).

Según explicó Trucido, el delincuente introdujo el brazo por la ventanilla rota, tomó el celular de la conductora y escapó corriendo. Trucido sostuvo que la mujer "vivió un momento terrible" a raíz del violento episodio.

El periodista afirmó además que se trata de una modalidad delictiva que se repite en ese punto de la ciudad. "Es una situación que se repite y sobre la que se insiste en las denuncias. Es uno de los tantos hechos que les toca vivir a los uruguayos. Es reiterado en este lugar", expresó.

El equipo de Telenoche se encontraba en camino para realizar otras coberturas periodísticas, que, según indicó Trucido, deberán concretarse en próximas ediciones del informativo.