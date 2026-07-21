Ministerio del Interior pide colaboración para encontrar a una joven ausente en La Paz, Canelones

Policía y familia solicita la colaboración de la población para ubicar a Paola Gabriela Moreno Alsina. Se trata de una joven de 24 años que se encuentra ausente de su domicilio en La Paz, Canelones, desde el pasado miércoles 15.

Según la descripción fue vista por última vez vistiendo un buzo blanco y pantalón deportivo camuflado verde. Es de cutis blanco, pelo castaño oscuro ondulado, complexión delgada y mide unos 1,54 metros de estatura.

Familiares informaron a El País que, luego de realizar la denuncia, un seguimiento de su tarjeta STM dio como último paradero la intersección entre la calle César Mayo Gutiérrez y la ruta 102. Agregan que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y precisa de medicación.

Pedido de colaboración de la familia de Paola Moreno, ausente desde el miércoles, difundido en redes sociales.

Por cualquier información se puede comunicar al 911 o al teléfono 2030 4638 del Programa de Personas Ausentes. También acudir a su seccional policial más próxima o escribir al correo electrónico a personasausentes@minterior.gub.uy.