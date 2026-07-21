Cuádruple choque en el viaducto del puerto: involucrados ómnibus, taxi, moto y camioneta

Un cuádruple choque dejó a dos personas lesionadas en el viaducto del puerto este martes. El siniestro de tránsito ocurrió en la zona de los accesos a Montevideo, a la altura de la rambla 25 de agosto y La Paz, frente a la Estación Central de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

Se trató de una colisión por alcance que ocurrió sobre las 11:00 horas. Involucró a un ómnibus, una camioneta, un taxi y una motocicleta.

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que los ocupantes de la moto resultaron lesionados.

El tránsito se canaliza por la senda de circulación de ingreso a Montevideo.

Cuádruple choque en los accesos a Montevideo. Foto: Policía Caminera.

Camión con carga alta bloqueó el túnel de 8 de Octubre

Un camión obstruyó el tránsito este martes por la mañana luego de quedarse trancado en el túnel de la avenida 8 Octubre, confirmó El País con fuentes de la Intendencia de Montevideo (IMM). El incidente ocurrió cerca de las nueve de la mañana y provocó que la circulación quedara obstruida en dirección al Centro, generando demoras en el tránsito.

La situación fue normalizada en el correr de la mañana. "Cerrado el túnel de la Av. 8 de Octubre hacia el Centro. Camión con carga alta intentó pasar... y no pudo", señala una fotografía compartida por la cuenta @ComoMeMuevoUy en la red social X, dedicada a la publicación de información relacionada con el transporte público en la capital.

La Policía trabajó en la escena para desobstruir el carril.