Camión con carga alta bloqueó el túnel de 8 de Octubre y afectó el tránsito hacia el Centro

Un camión obstruyó el tránsito este martes por la mañana luego de quedarse trancado en el túnel de la avenida 8 Octubre, confirmó El País con fuentes de la Intendencia de Montevideo (IMM). El incidente ocurrió cerca de las nueve de la mañana y provocó que la circulación quedara obstruida en dirección al Centro, generando demoras en el tránsito.

La situación fue normalizada en el correr de la mañana. "Cerrado el túnel de la Av. 8 de Octubre hacia el Centro. Camión con carga alta intentó pasar... y no pudo", señala una fotografía compartida por la cuenta @ComoMeMuevoUy en la red social X, dedicada a la publicación de información relacionada con el transporte público en la capital.

La Policía trabajó en la escena para desobstruir el carril.

Bergara confirmó que no habrá estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco por ahora

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, pasó raya tras su primer año al frente del gobierno capitalino y proyectó cuáles serán las prioridades de su equipo para el quinquenio. Para el intendente, ya se logró construir “una plataforma para poder acelerar”.

Relacionado a la movilidad dentro del departamento, Bergara confirmó que por el momento no se implementará un sistema de estacionamiento tarifado en barrios como Punta Carretas, Pocitos y Carrasco.

"Los niveles de rotación en estacionamiento en esas zonas son razonables, habría lugares puntuales donde podría funcionar, pero no se puede tomar la medida en unas poquitas manzanas, y por el momento no justifica avanzar" en el proyecto, explicó.

En tanto, explicó que no es trabajo de la Intendencia encargarse de proporcionar nuevo estacionamiento, sino de habilitar zonas para ese uso, por lo que dijo que serán bienvenidos los proyectos privados que tengan propuestas del tema.

Plan de transporte metropolitano

Consultado por el plan de transformación del transporte metropolitano, el intendente dijo que ya está funcionando la agencia creada para encargarse del proyecto y “ya resolvió la consultoría del diseño conceptual”, es decir, hasta ahora “se acordó el trazo grueso del sistema”, pero quedan concretar los detalles del trazado definitivo. “Inmediatamente después comenzará el proyecto ejecutivo, que incluye el plan ingenieril y económico”, explicó Bergara.

Este proceso, explicó el intendente en diálogo con Arriba Gente (Canal 10), llevará hasta fin de año y a partir de allí comenzará el momento de otorgar “las licitaciones gruesas, en simultáneo”. “Estimamos que en el correr del primer semestre de 2027 puedan empezar las obras relevantes del sistema”, aseguró Bergara.

“Una indicación fue priorizar el análisis vinculado al intercambiador en Tres Cruces, que es la obra crítica de tiempos. Ahí queremos avanzar lo antes posible”, enfatizó.