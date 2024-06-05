La versión de la Policía sobre incidentes en manifestación frente al MTSS: "Hubo agresión al personal"

Redacción El País

Mario D'Elía, Jefe de Policía de Montevideo, señaló que "hubo agresión al personal policial" y "no fue respetado el diálogo" durante la manifestación que este miércoles realizó el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En rueda de prensa, D´Elía señaló que sobre las 9:00 horas se desplegó un operativo policial, "primero colocando el vallado que ya estaba dispuesto para esa hora". "Se dialogó con representantes de los sindicatos, se les expuso que no podían cortar la calle totalmente y había que tener circulación. Aceptaron, dejaron pasar 15 o 20 minutos, y dos veces volvieron a cortar la circulación", relató el jefe de Policía de Montevideo.

En ese sentido, D´Elía comentó que sobre las 10:30 horas se volvió a dialogar con dirigentes del sindicato. "Seis integrantes del sindicato se sumaron a la mesa de negociación con el MTSS. Se volvió a pedir que se deje circular, acataron, luego volvieron a cortar. Hacen saber que no se van a mover, y el jefe del operativo dispuso la concurrencia de la Unidad Táctica de Montevideo", comentó. Esa unidad arribó sobre las 11:10 horas y D´Elía expresó que a su arribo fue "agredida con baldozas y botellas" y "empezó a sonar pirotecnia en el lugar".

"Se intentaron colocar en la línea de trabajo, pero debimos tomar acciones porque estábamos siendo atacados. El operativo fue realizado bajo los protocolos existentes y fue bien aplicado", dijo el jerarca de la Policía de Montevideo. D´Elía relató que los efectivos de la unidas recibieron "golpes en sus escudos" y "se intentó agredir a un oficial". La Policía realizó primero "disparos de estruendo para que los manifestantes depongan su actitud de agresión. Siguieron sin deponer su actitud contra la fuerza y se prosiguió con disparos con munición menos que letal, de acuerdo a los protocolos vigentes del Ministerio del Interior", explicó el jerarca.

"Los disparos que se hicieron fueron en el marco de una agresión al personal policial", aseguró D´Elía. Un efectivo policial fue atendido y entablillado en la muñeca por los golpes, aunque sin fractura. Tres vehículos fueron dañados, hecho que fue denunciado.

Además, se detuvo "en los desmanes" a un hombre que fue derivado a la Brigada Departamental Antidrogas por portar droga en el lugar.