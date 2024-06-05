Disparos, gritos y empujones: incidentes entre Policía y sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo

Redacción El País

Una manifestación de trabajadores del sector pesquero frente a la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Ciudad Vieja, terminó con incidentes con la Policía.

Según constató El País, la manifestación del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) fue seguida de cerca por un reducido grupo de efectivos policiales, pero luego llegaron cuatro camionetas con más funcionarios y, al subir la tensión, efectuaron disparos con balas de goma.

En principio, uno de los reclamos de la Policía era que despejaran la calle para que al menos un carril pudiese usarse para circular, pero en el tumulto hubo gritos, insultos y empujones.

Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja. Foto: Francisco Flores/El País

Richard Costa, comisario de la Seccional 1°, dijo a El País que se pretendió asegurar la libre circulación, como establece la ley, y por eso se buscó que quedara al menos la mitad de la calle libre.

Los trabajadores de la pesca reclaman que hace seis meses que no pueden trabajar y afirman que las empresas son responsables, y por eso pretendían protestar ante el ministerio.

Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja. Foto: Francisco Flores/El País

Los encargados del operativo dijeron a los manifestantes que habían acordado que no iban a cortar la calle excepto en momentos puntuales, pero que no respetaron el acuerdo y se negaron a abrir el cordón que la Policía requería, y por tanto se reprimió.

Desde el sindicato plantearon en la discusión que hubo un uso desproporcionado de la violencia y que evalúan hacer una denuncia.

Heridas de bala de goma mostradas por Matias Kherlopian, integrante del sindicato pesquero, en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo. Foto: Martín Tocar/El País

Bala de goma mostrada por un integrante del sindicato pesquero en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo. Foto: Martín Tocar/El País

La palabra del presidente del Pit-Cnt tras los incidentes

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que se hizo presente en el lugar tras conocer la información de los incidentes, episodio que calificó como un "hecho aberrante".

"Ante una movilización pacífica del Suntma la policía reprimió y lastimó al Cro (compañero) Sergio Somaruga, pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de Canal 4 me muestra que también lo lastimaron", señaló.