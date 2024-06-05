Redacción El País

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se expresó al mediodía de este miércoles luego de conocerse el violento enfrentamiento entre la Policía e integrantes del sindicato de la pesca que se manifestaban frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según dijo, se trasladó hacia el lugar para informarse de lo que calificó como un "hecho aberrante".

"Ante una movilización pacífica del Suntma la policía reprimió y lastimó al Cro (compañero) Sergio Somaruga, pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de canal 4 me muestra que también lo lastimaron", indicó.

Urgente. Me trasladé al MTSS para informarme de un hecho aberrante, ante una movilización pacífica del Suntma la policía reprimió y lastimó al Cro Sergio Somaruga, pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de canal 4 me muestra que también lo lastimaron. — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) June 5, 2024

El comunicado del Pit-Cnt, que iniciará acciones legales

La central sindical, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó que "rechaza y condena enfáticamente los actos de represión policial" en una manifestación en la que "resultaron heridos varios trabajadores por el empleo de balas de goma y perdigones".

"La manifestación pacífica es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución y respaldado por los principios democráticos más básicos. La violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas", apuntó el Pit-Cnt.

"En lugar de proteger a nuestros ciudadanos de la violencia del crimen organizado en los barrios, la Policía Nacional parece enfocarse en reprimir a trabajadores y estudiantes que reclaman por sus derechos", añadió.

La central obrera dijo que iniciará acciones legales "para denunciar estos graves hechos" y que se "identifique y castigue severamente" a los responsables de la violencia. Además, exigió una "respuesta pública" del gobierno.

El PIT-CNT rechaza y condena enfáticamente los actos de represión policial llevados a cabo por el gobierno contra una manifestación de trabajadores de la pesca. pic.twitter.com/qqqkhghejh — PIT CNT (@PITCNT1) June 5, 2024

Lo que se sabe hasta ahora de los incidentes frente al MTSS

Una manifestación de trabajadores del sector pesquero frente a la sede central del MTSS, en Ciudad Vieja, terminó con incidentes con la Policía.

Según constató El País, la manifestación del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines fue seguida de cerca por un reducido grupo de efectivos policiales, pero luego llegaron cuatro camionetas con más funcionarios y, al subir la tensión, efectuaron disparos con balas de goma.

En principio, uno de los reclamos de la Policía era que despejaran la calle para que al menos un carril pudiese usarse para circular, pero en el tumulto hubo gritos, insultos y empujones.

Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja. Foto: Francisco Flores/El País

Richard Costa, comisario de la Seccional 1°, dijo a El País que se pretendió asegurar la libre circulación, como establece la ley, y por eso se buscó que quedara al menos la mitad de la calle libre.

¿Qué reclama el sindicato pesquero?

Los trabajadores de la pesca reclaman que hace seis meses que no pueden trabajar y afirman que las empresas son responsables, y por eso pretendían protestar ante el Ministerio de Trabajo.

Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja. Foto: Francisco Flores/El País

Los encargados del operativo dijeron a los manifestantes que habían acordado que no iban a cortar la calle excepto en momentos puntuales, pero que no respetaron el acuerdo y se negaron a abrir el cordón que la Policía requería, y por tanto se reprimió.

Desde el sindicato plantearon en la discusión que hubo un uso desproporcionado de la violencia y que evalúan hacer una denuncia.