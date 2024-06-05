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El País Información Sindicales

Tras incidentes con la Policía, el Ministerio de Trabajo suspendió la reunión con el sector de la pesca

La cartera lamentó la violencia desatada este martes y señaló que la instancia pendiente será nuevamente convocada cuando "se calmen un poco las aguas".

05/06/2024, 14:30
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Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Foto: Francisco Flores/El País

Redacción El País
La reunión que estaba prevista entre representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para este martes finalmente fue suspendida debido a los incidentes ocurridos frente a la sede ministerial.

En diálogo con El País, el subdirector Nacional de Trabajo, Santiago Torres, explicó que este martes un equipo del ministerio iba a convocar "primero a las partes para acordar los términos" en los que se produciría la reunión oficial entre empresarios y trabajadores, en la que finalmente se discutirían los temas de fondo. Si bien tuvo lugar una primera instancia en la que se recibió a representantes del sindicato, no pudo concretarse la reunión formal con los empresarios, ya que la Policía intervino en la manifestación de los trabajadores.

Como informara El País, uno de los reclamos de la Policía era que despejaran la calle para que al menos un carril pudiese usarse para circular, pero en el tumulto hubo gritos, insultos, empujones y disparos con balas de goma.

Desde el ministerio entendieron que el clima ya no era acorde para que la reunión tuviera lugar y decidieron suspenderla hasta nuevo aviso. Torres expresó que espera que estos incidentes no dificulten las negociaciones pendientes, pero esperarán a que "se calmen un poco las aguas" antes de hacer una nueva convocatoria.

Torres lamentó estos incidentes que, aseguró, son una excepción a la regla. Ya es costumbre que los trabajadores se manifiesten frente a sus sedes, pero pocas veces los ánimos se caldean a tal punto que la Policía deba intervenir.

Insistió en que corresponde únicamente al Ministerio del Interior dar respuesta a este tipo de situaciones, mientras que el MTSS tiene un protocolo de actuación que solo aplican a pedido de las empresas en caso de ocupaciones.

Disparos, gritos y empujones: incidentes entre Policía y sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo

"Un hecho aberrante"

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que se hizo presente en el lugar tras conocer la información de los incidentes, episodio que calificó como un "hecho aberrante".

"Ante una movilización pacífica del Suntma la policía reprimió y lastimó al Cro (compañero) Sergio Somaruga, pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de Canal 4 me muestra que también lo lastimaron", señaló.

Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Foto: Francisco Flores/El País

"Es un hecho aberrante": Abdala habló sobre los violentos enfrentamientos entre la Policía y el sindicato pesquero

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