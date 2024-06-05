Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Blancos defendieron accionar policial durante manifestación frente al MTSS: "El pueblo no quiere piquetes"

Senadores del Partido Nacional respaldaron al Ministerio del Interior y cuestionaron al sindicato pesquero. "La ley prohíbe los piquetes", aseguró el senador Javier García.

05/06/2024, 17:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Foto: Francisco Flores/El País.

Redacción El País
Este mediodía el Ministerio del Interior intervino en una manifestación de los trabajadores del sector pesquero frente a la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Ciudad Vieja, lo que derivó en golpes, insultos y disparos con balas de goma y personas heridas. Dirigentes del Partido Nacional defendieron el accionar policial, pese a las críticas del Pit-Cnt, que denunció "actos de represión".

En un comunicado, la central sindical rechazó "enfáticamente los actos de represión policial llevados por el gobierno" y advirtió que trabajadores de la pesca "resultaron heridos por el empleo de balas de goma y perdigones", entre ellos Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

El Pit-Cnt expresó su solidaridad con los trabajadores heridos y advirtió por la "injustificable acción represiva". En ese sentido, exigieron al gobierno "una respuesta pública inmediata" y "que asuma la responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada, desproporcionada y carente por completo de profesionalismo por parte de la fuerza pública".

Dirigentes del Partido Nacional salieron al cruce de estas declaraciones y defendieron el accionar del Ministerio del Interior. El senador nacionalista Sebastián Da Silva expresó: "Anticipo de lo que sería que gane el Frente Amplio. El pueblo ya laudó. No quiere piquetes. #NiUnPasoAtrás. Todo el apoyo a los agentes de la policía. La ley hay que cumplirla".

Por su parte, el senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García, indicó que "la ley prohíbe los piquetes" y "el sindicato violó un acuerdo con la Policía para hacer la manifestación sin cortar la circulación y violó la ley".

"El derecho de los manifestantes no está por arriba de la libre circulación. La LUC lo estableció y fue ratificado por la mayoría popular. Respaldo a la Policía. La ley se cumple", aseguró García.

Dirigente que intentó "ayudar a apaciguar la situación" frente al MTSS resultó herido y hará una denuncia

La senadora nacionalista Graciela Bianchi salió al cruce de las declaraciones del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, que tildó de "hecho aberrante" lo ocurrido. "Este señor no tiene integridad moral para abrir juicios de valor ante hechos conflictivos. Si hubiera tenido un poco de vergüenza al chocar alcoholizado y pretender huir, tendría que haber renunciado en forma inmediata. No representa a los trabajadores uruguayos", dijo la legisladora.

Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Enfrentamiento entre la Policía y el sindicato pesquero frente al Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.
Foto: Francisco Flores/El País
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

MTSS

Te puede interesar