Blancos defendieron accionar policial durante manifestación frente al MTSS: "El pueblo no quiere piquetes"

Redacción El País

Este mediodía el Ministerio del Interior intervino en una manifestación de los trabajadores del sector pesquero frente a la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Ciudad Vieja, lo que derivó en golpes, insultos y disparos con balas de goma y personas heridas. Dirigentes del Partido Nacional defendieron el accionar policial, pese a las críticas del Pit-Cnt, que denunció "actos de represión".

En un comunicado, la central sindical rechazó "enfáticamente los actos de represión policial llevados por el gobierno" y advirtió que trabajadores de la pesca "resultaron heridos por el empleo de balas de goma y perdigones", entre ellos Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

El Pit-Cnt expresó su solidaridad con los trabajadores heridos y advirtió por la "injustificable acción represiva". En ese sentido, exigieron al gobierno "una respuesta pública inmediata" y "que asuma la responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada, desproporcionada y carente por completo de profesionalismo por parte de la fuerza pública".

El PIT-CNT rechaza y condena enfáticamente los actos de represión policial llevados a cabo por el gobierno contra una manifestación de trabajadores de la pesca. pic.twitter.com/qqqkhghejh — PIT CNT (@PITCNT1) June 5, 2024

Dirigentes del Partido Nacional salieron al cruce de estas declaraciones y defendieron el accionar del Ministerio del Interior. El senador nacionalista Sebastián Da Silva expresó: "Anticipo de lo que sería que gane el Frente Amplio. El pueblo ya laudó. No quiere piquetes. #NiUnPasoAtrás. Todo el apoyo a los agentes de la policía. La ley hay que cumplirla".

Por su parte, el senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García, indicó que "la ley prohíbe los piquetes" y "el sindicato violó un acuerdo con la Policía para hacer la manifestación sin cortar la circulación y violó la ley".

"El derecho de los manifestantes no está por arriba de la libre circulación. La LUC lo estableció y fue ratificado por la mayoría popular. Respaldo a la Policía. La ley se cumple", aseguró García.

La ley prohíbe los piquetes. El sindicato violó un acuerdo con la

Policía para hacer la manifestación sin cortar la circulación y violó la ley. El derecho de los manifestantes no está por arriba de la libre circulación.

La LUC lo estableció y fue ratificado por la mayoría… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 5, 2024

La senadora nacionalista Graciela Bianchi salió al cruce de las declaraciones del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, que tildó de "hecho aberrante" lo ocurrido. "Este señor no tiene integridad moral para abrir juicios de valor ante hechos conflictivos. Si hubiera tenido un poco de vergüenza al chocar alcoholizado y pretender huir, tendría que haber renunciado en forma inmediata. No representa a los trabajadores uruguayos", dijo la legisladora.

"Es un hecho aberrante": Abdala habló sobre los violentos enfrentamientos entre la Policía y el sindicato pesquero https://t.co/tDheib9ezU. Este señor no tiene integridad moral para abrir juicios de valor ante hechos conflictivos. Si hubiera… — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 5, 2024