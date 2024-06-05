Dirigente que intentó "ayudar a apaciguar la situación" frente al MTSS resultó herido y hará una denuncia

Redacción El País

Este mediodía el Ministerio del Interior intervino una manifestación de los trabajadores del sector pesquero frente a la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Ciudad Vieja, lo que derivó en golpes, insultos y disparos con balas de goma llegando a resultar herido un dirigente sindical del sector de la educación, que presentará una denuncia por la "falta de profesionalidad" de la Policía.

Fue "una situación absolutamente irracional", dijo a El País Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep).

Sommaruga contó que esta mañana fue a acompañar la movilización de los trabajadores del sector pesquero y que los disturbios comenzaron en el momento en el que se disponía a retirarse del lugar para asistir a su trabajo.

"Yo estaba por irme, estaba en la otra esquina en Juncal y Piedras despidiéndome de dos personas cuando siento el griterío y tiros", relató. Fue entonces que, como miembro del Pit-Cnt, Sommaruga optó por darse la vuelta para tratar de "ayudar a apaciguar la situación".

Resolvió acercarse al punto en el que estaba concentrado el conflicto, alzando la voz y pidiendo tranquilidad, pero entonces sintió un dolor en su pierna. "Yo no estaba en actitud hostil, estaba en actitud colaborativa", aseguró.

Según Sommaruga, quien le dio con una bala de goma fue una mujer policía que le "disparó directo y tiró a pegar". "Me agarró absolutamente desprevenido, no tuvo sentido dispararme", sostuvo.

Luego de esto, Sommaruga se retiró al médico en donde le hicieron placas, lo curaron, le recetaron antibióticos y tiempo de descanso. Aún con dolor, el dirigente sindical aseguró que presentará una denuncia por la actitud "absolutamente irracional" de la persona que le disparó y su "falta de profesionalidad".

Heridas de bala de goma mostradas por Matias Kherlopian, integrante del sindicato pesquero, en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo. Foto: Martín Tocar/El País

El comunicado del Pit-Cnt

Luego de los incidentes, el Pit-Cnt emitió un comunicado en el que expresó que "rechaza y condena enfáticamente los actos de represión policial" en una manifestación en la que "resultaron heridos varios trabajadores por el empleo de balas de goma y perdigones".

"La manifestación pacífica es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución y respaldado por los principios democráticos más básicos. La violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas", apuntó el Pit-Cnt.

"En lugar de proteger a nuestros ciudadanos de la violencia del crimen organizado en los barrios, la Policía Nacional parece enfocarse en reprimir a trabajadores y estudiantes que reclaman por sus derechos", añadió.

La central obrera dijo que iniciará acciones legales "para denunciar estos graves hechos" y que se "identifique y castigue severamente" a los responsables de la violencia. Además, exigió una "respuesta pública" del gobierno.