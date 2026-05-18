La Intendencia de Montevideo se pronunció tras una violenta agresión a un inspector en la vía pública

El sábado 16 de mayo un inspector de tránsito fue agredido por un motociclista que no portaba con la documentación necesaria para circular y acumulaba ya 21 infracciones y multas sin pagar. El hecho ocurrió alrededor de las 10:35 horas de la mañana, durante un control de tránsito de rutina, en la intersección de las calles Joanicó y Cabal.

El agresor no portaba ni licencia de conducir, documento de identificación vehicular ni cédula de identidad al momento de ser detenido. Luego que el inspector constatara la cantidad de contravenciones y le informara al motociclista que el vehículo sería incautado, éste embistió al inspector de tránsito que impactó contra un muro. La Intendencia de Montevideo (IMM) demostró su repudio tras este acontecimiento.

Acciones legales y denuncia penal de la División Tránsito

Según informa la comuna: "Al lugar concurrió un móvil de asistencia médica y personal policial que acudió tras el llamado al 911. El funcionario agredido fue atendido en primera instancia en el lugar y luego fue trasladado al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE), para realizarle análisis clínicos". De parte de la División Tránsito se realizó la denuncia policial en la seccional 9na, y el agresor fue detenido.

"La Intendencia de Montevideo expresa su solidaridad con el inspector agredido y repudia este nuevo hecho de violencia contra funcionarios que cumplen tareas de control y cuidado de la ciudadanía. Continuaremos trabajando con las autoridades nacionales competentes para erradicar este tipo de prácticas ilegales que ponen en riesgo la integridad de todas las personas en la vía pública".