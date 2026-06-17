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El País Información Policiales

Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo apareció en un predio privado en Paysandú

El cuerpo de la víctima no presentaba signos de violencia. En el terreno no se encontraron rastros de carpas o afincamiento ilegal. Mides no tenía alerta sobre personas en calle en esa zona.

El País
El País
17/06/2026, 18:06
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Efectivo de la Policía Científica.
Efectivo de la Policía Científica.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

La Policía de Paysandú investiga la muerte de un hombre de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un predio privado, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura departamental.

De acuerdo a la información policial, el caso está siento investigado por Fiscalía para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento. Según pudo confirmar El País con fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), desde la cartera se busca determinar si el hombre fallecido estaba en situación de calle.

Mides
Peatón caminando frente a la fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social.
Foto: Estefanía Leal

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La víctima fue encontrada por un trabajador del lugar dentro del predio alambrado, a unos 50 metros de la calle, sin signos de violencia. Por ahora, la investigación de la cartera se centra en las horas previas al fallecimiento de la víctima, ya que fue vista en ámbitos sociales durante la noche del martes.

En el interior del país el canal de alerta sobre personas en situación de calle es el 911, que no tenía llamados en los que se advirtiera sobre la presencia de una persona en situación de calle en ese predio. Tampoco había ninguna carpa ni afincamiento informal en el terreno.

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