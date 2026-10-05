Intentaron prender fuego la casa de los padres de Arturo Espinosa, asesinado en un falso allanamiento en 2024

Los padres de Arturo Espinosa, el joven de 29 años asesinado en 2024 por “error” durante un falso allanamiento, sufrieron un atentado en su hogar en Cerro Norte, Montevideo.

Unas cinco personas fueron hasta la vivienda durante la madrugada del domingo e intentaron incendiarla tirando combustible sobre la puerta, informó Telemundo (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

El fuego no llegó a propagarse. La familia de Espinosa pudo arrojar agua sobre las llamas, y efectivos de la seccional 24ª también colaboraron en una “rápida intervención”, según la información policial.

Atentado a la casa de los padres de Arturo Espinosa. Imagen: Telemundo (Canal 12)

La Zona Operacional IV investiga el episodio, en el que no se registraron personas físicamente lesionadas. El daño material únicamente alcanzó la puerta de la vivienda.

En cuanto al asesinato de Arturo, la Fiscalía continúa trabajando en el caso y la familia pide celeridad para la condena de los responsables. También solicitan mayor seguridad en la zona dado que, aseguran, no es la primera vez que han sido amenazados.

En abril de este año, los padres de Espinosa se acercaron para entregar una carta al ministro del Interior, Carlos Negro , pidiendo Justicia por su hijo y por las víctimas del barrio.

Funcionarios de Más Barrio trabajando en Cerro Norte Foto: Leonardo Mainé

Qué pasó el día que asesinaron a Arturo

Arturo Espinosa estaba a punto de cumplir 29 años cuando en la madrugada del 20 de junio de 2024 tres hombres gritaron "¡Policía! ¡Esto es un allanamiento!".

Así se abrieron paso en la vivienda en la que vivía una pareja y su hija de seis años. Al hombre, al que según la teoría fiscal lo confundieron con otra persona, lo ejecutaron a disparos antes de que pudiera salir de la cama.

Tras haber cometido el homicidio, se fueron del lugar y, a pocos metros, se descartaron de un pasamontañas, una campera de policía y un arma, con su respectivo cargador y cartuchos. Junto a estos objetos, la policía encontró a un perro que había sido asesinado de un disparo.

La hipótesis de las autoridades apunta a que si bien el motivo fue un conflicto existente entre grupos criminales, los agresores se equivocaron de vivienda. Ni el fallecido ni su familia tienen ni tuvieron vínculos con el delito.