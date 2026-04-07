Homicidio en Peñarol: una joven estaba cocinando, escuchó disparos y encontró a su novio baleado en la puerta

Un joven de 21 años fue asesinado a disparos este lunes por la noche cuando llegaba a su casa, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Montevideo.

El homicidio tuvo lugar en la puerta de una vivienda ubicada en Teruel y Salamanca, en el barrio Peñarol. La pareja de la víctima, una joven de 23, explicó que estaba cocinando cuando escuchó disparos y salió a ver qué estaba sucediendo. En la puerta se encontró a su novio tendido en el suelo, con varias heridas de bala.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El joven fue trasladado por un auto particular hasta un centro de salud de la zona y el médico de guardia constató su fallecimiento. En el lugar del homicidio se encontraron nueve vainas de arma de fuego. En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó una serie de relevamientos.

Cuento del tío a una mujer de 87 años en el Cerro

Por otra parte, la Jefatura de Montevideo informó este lunes sobre la detención de dos hombres de 35 y 36 años de edad en el marco de una investigación por un conjunto de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío".

De acuerdo a lo que informó la Jefatura, el caso comenzó a ser investigado desde el pasado 29 de marzo, cuando una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la mencionada modalidad en su casa en el barrio Cerro.

Un hombre encapuchado usa un teléfono celular. Foto: Estefanía Leal

La mujer denunció que mediante una llamada por teléfono, los autores de la estafa se hicieron pasar por un familiar y lograron que la víctima entregara la suma de US$ 2.000 y $ 100.000, lo que contabiliza en total más de U$S 4.000.

El dinero fue dejado en el frente de su casa para luego ser retirado por uno de los implicados en el delito.

Tras la denuncia, la Policía realizó un análisis de las cámaras de vigilancia del lugar, lo que permitió identificar un vehículo que habría estado vinculado al hecho.

Posteriormente, la Justicia dispuso una orden de allanamiento, donde participó personal de Investigaciones y el apoyo de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM).

Los dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en este operativo. En el lugar, se incautaron cinco armas de fuego (tres rifles, un pistolón sin numeración visible y un arma automática tipo MP 18, que contaba con un cargador extendido y 30 cartuchos), así como 36 cartuchos de distintos calibres, siete teléfonos celulares, un automóvil (presuntamente utilizado en la maniobra) y una bolsa con alhajas.