Hombre de 32 años fue asesinado en Montevideo; le dispararon desde una moto por la espalda

La Jefatura de Policía de Montevideo comunicó este domingo 13 de setiembre que un hombre de 32 años fue asesinado con disparos de arma de fuego en el barrio montevideano de Tres Ombúes. El hecho ocurrió sobre la tarde del sábado 12 de setiembre, según el parte policial.

Según el informe, la víctima se encontraba junto a un acompañante en la intersección de las calles Pedro Giralt y Gowland, cuando una moto con dos ocupantes pasó por el lugar y estos le dispararon con un arma de fuego, dándose a la fuga con el vehículo inmediatamente.

La víctima fatal tenía 32 años y contaba con tres antecedentes e indagatorias previas en el sistema de gestión policial, detalló el comunicado, y además informó que fueron numerosas las alertas recibidas a través de varios llamados acerca de un hombre herido de arma de fuego en la zona.

La Policía empleó a su personal de Homicidios para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables.

Patrullero policial. Foto: Natalia Roviera/El País.

Tras recibir los disparos, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hacia un centro asistencial, con apoyo policial. Sin embargo, el hombre terminó falleciendo por causa de dos heridas de arma de fuego en la espalda, confirmó el personal médico a cargo.

En tanto, la Fiscalía de Homicidios de 4to. Turno dirige la investigación y dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Asesinato en Casabó

La Policía de Montevideo también informó que un hombre de 39 años fue asesinado de varios disparos en una vivienda ubicada en el barrio Casabó durante la mañana de este domingo.

El homicidio ocurrió en la esquina de las calles Sierra Leona y Bahamas, según señala la información policial. La víctima se encontraba en una casa de la zona cuando dos individuos ingresaron por la fuerza y comenzaron a disparar; luego, se retiraron en un auto blanco conducido por una tercera persona. La víctima tenía cuatro antecedentes penales, según detalla la Policía.

Personal médico que concurrió al lugar constató el fallecimiento del hombre. La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena; el caso está siendo investigado por la Fiscalía de 4to Turno y el Departamento de Homicidios.