Cómo funcionaba la banda que contrabandeaba Ozempic, Wegovy y Mounjaro, los medicamentos de moda para adelgazar

La Justicia condenó esta semana a tres personas por contrabando y venta ilegal de medicamentos, entre ellos anabólicos, drogas para la disfunción eréctil y además Ozempic Mounjaro y Wegovy, tres fármacos de moda para adelgazar.

Al desarticular la banda, la Justicia concluyó que “gran cantidad de usuarios” estuvo expuesta a “riesgos”, ya que muchos de los productos farmacéuticos que contrabandeaban “no atravesaron los controles reglamentarios exigidos para su comercialización”.

De acuerdo a la sentencia a la que accedió El País, un hombre y una mujer que resultaron condenados contrabandeaban los medicamentos desde Brasil y los entraban a Uruguay por Rivera. La venta se hacía de forma online desde la capital departamental y desde Santana Do Livramento.

Para eso crearon un usuario denominado “Farmacia Rede Uy”, en una plataforma de comercio electrónico. Allí publicaron un domicilio que, luego de la investigación, se comprobó que no existía. También publicaron un teléfono que fue intervenido por la Policía.

Como medio de pago aceptaban “giro, depósito, efectivo y otros”, según figura en la página web que todavía continúa activa. Además, publicaron los datos personales y número de cuenta bancaria de una de las imputadas.

El tercer condenado es un hombre que utilizaba las cuentas de Instagram ¨La Fórmula UY, la “Fórmula Uruguay” y la Formulaoficial¨, para comercializar medicamentos con envíos a todo el país. Esta persona vendía los productos a través de grupos abiertos de whatsapp.

El condenado también utilizaba una página web para promocionar medicamentos con logos no autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Cuando concretaban la venta, los implicados enviaban las cajas por reconocidas agencias de encomienda. Todas las ventas se realizaban sin receta médica.

Medicamentos

Entre otros medicamentos, Farmacia Rede Uy, vendía Ozempic, Mounjaro y Wegovy. Los dos primeros se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 y se han vuelto muy populares para adelgazar. Wegovy está específicamente indicado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

En la página web de “Farmacia Rede Uy”, se podía adquirir el producto Mounjaro por un costo de $22.900. Ese mismo fármaco, en una reconocida cadena de farmacias cuesta $31.600. El Wegovy 2,4 mg se vendía por $22.500, casi $3.000 pesos menos que en establecimientos legales. El Ozempic 1mg costaba $14.000, $3.700 menos que en plaza.

La investigación pudo determinar que la mujer condenada tuvo ingresos por $14.000.000 entre el 1 de enero y el 8 de junio.

Al imputado que utilizaba las cuentas de instagram y la página web, se le incautaron, además de los populares adelgazantes, unos 60 tipos distintos de medicamentos en una finca. En la lista, a la que accedió El País, aparecen varios esteroides anabólicos de alta potencia utilizados para el fisicoculturismo , algunos originalmente de uso veterinario.

Además figura el Retatrutide, un fármaco experimental para obesidad y enfermedades metabólicas que no se comercializa en Uruguay. También figura una fórmula para aumentar la líbido femenina, y Tadalafila, medicamento utilizado principalmente para tratar la disfunción eréctil.

Condenas

Las investigaciones comenzaron en marzo. De acuerdo a la sentencia, en julio un laboratorio presentó una denuncia acreditando ser el distribuidor exclusivo en Uruguay de Mounjaro, expresando que no autorizaron a Farmacia Rede Uy a importar, promocionar vender y distribuir en Uruguay ese medicamento.

Este laboratorio registró el Mounjaro ante el MSP como un fármaco de “venta bajo receta profesional con fármacovigilancia adicional”. Asimismo, la cartera “informó que (al momento de los hechos denunciados) el producto Mounjaro aún no se comercializa en el país y cuando se comercialice como especialidad farmacéutica, lo será como fármaco con vigilancia adicional”. El aval para la comercialización, llegó a principios de agosto y hoy el producto puede encontrarse en farmacias.

Además, el MSP informó que no existían datos registrales de Farmacia Rede Uy ni trámite de apertura en curso de un establecimiento con ese nombre.

Tras la investigación, la mujer de Farmacia Rede Uy fue condenada por un delito de contrabando y por vender medicamentos estando inhabilitada para ello. Deberá cumplir 24 meses de prisión; el hombre que la acompañaba en este negocio ilícito fue condenado a 12 meses de prisión como coautor de un delito de venta de medicamentos sin habilitación.

El tercer hombre, que vendía fármacos por whatsapp e Instagram, fue condenado como autor del mismo delito a una pena de 18 meses de prisión. Todos los condenados llegaron a un acuerdo abreviado y las penas fueron sustituídas por un régimen de libertad a prueba que incluye trabajo comunitario entre otras medidas.