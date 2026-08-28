La verdad detrás de los péptidos que se viralizan en internet como la nueva fórmula para adelgazar"

Los péptidos se convirtieron en una de las tendencias que más crecieron en redes sociales, podcasts y centros de bienestar. Se los promociona como herramientas para adelgazar, aumentar la energía, mejorar el rendimiento físico y acelerar la recuperación de lesiones. Sin embargo, especialistas advierten que muchas de estas sustancias todavía no cuentan con suficiente evidencia científica en humanos que permita determinar con precisión su seguridad, eficacia, dosis y posibles efectos adversos.

Los péptidos no son sustancias completamente desconocidas para el organismo. Se trata de cadenas cortas de aminoácidos que participan en diferentes funciones biológicas.

El cuerpo humano contiene más de 7.000 péptidos, algunos involucrados en la comunicación entre células, la cicatrización y la regulación de distintos procesos fisiológicos.

La preocupación aparece con el creciente uso de péptidos sintéticos que se comercializan a través de internet y que no necesariamente atravesaron el mismo proceso de evaluación científica y regulatoria que deben superar los medicamentos aprobados.

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El interés por estas sustancias resulta comprensible, especialmente en el ámbito deportivo. La posibilidad de encontrar un compuesto capaz de acelerar la recuperación de una lesión o incluso evitar una cirugía puede resultar especialmente atractiva para los atletas.

Sin embargo, los especialistas señalan que la popularidad de los péptidos está avanzando más rápido que la investigación científica disponible.

¿Los péptidos son iguales a los medicamentos para adelgazar?

Una de las principales confusiones aparece cuando los péptidos se comparan con los medicamentos para adelgazar basados en GLP-1. Ozempic, Wegovy y Zepbound pertenecen a este grupo y cuentan con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Estos medicamentos tuvieron que demostrar su seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos en humanos antes de ser aprobados. En cambio, los péptidos que actualmente se promocionan en redes sociales no necesariamente atravesaron ese mismo proceso de evaluación.

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El especialista en medicina deportiva Jack Spittler explicó que existe una diferencia fundamental entre ambos grupos. En el caso de los medicamentos GLP-1 aprobados, las dosis y las condiciones de utilización están establecidas a partir de evidencia clínica. En muchos de los otros péptidos que circulan comercialmente, en cambio, todavía existe incertidumbre sobre qué dosis utilizar, qué cantidad administrar y cuáles son realmente sus efectos.

Por eso, presentar cualquier péptido como equivalente a un medicamento aprobado para adelgazar puede generar expectativas que todavía no cuentan con suficiente respaldo científico.

Los riesgos de comprar péptidos por internet

Una de las principales preocupaciones de los especialistas es la procedencia de los péptidos que se comercializan en internet.

Algunas personas adquieren estas sustancias directamente a través de plataformas digitales, sin supervisión médica y sin tener certeza sobre su composición, pureza o concentración.

Esta situación es especialmente relevante cuando se trata de péptidos inyectables. Al administrarse mediante una inyección, las sustancias atraviesan algunas de las barreras naturales del organismo, por lo que cualquier problema relacionado con su composición puede tener consecuencias.

Los especialistas también advierten que estos productos podrían contener componentes diferentes de los declarados en su etiqueta. Por eso, uno de los principales riesgos de los péptidos adquiridos por internet es no conocer con precisión qué sustancia está ingresando al organismo.

¿Qué dice la evidencia científica sobre los péptidos?

Péptidos.

La investigación disponible sobre muchos de estos compuestos todavía es limitada. Una parte de los resultados que despertaron interés procede de estudios en células y animales, mientras que los ensayos clínicos realizados en seres humanos son mucho menos numerosos.

Esto representa una diferencia fundamental. Un compuesto puede producir resultados prometedores en un modelo animal y no necesariamente generar el mismo efecto en las personas.

La especialista en preservación articular y restauración de cartílago Rachel Frank utilizó justamente este argumento para explicar por qué los resultados obtenidos en animales no pueden trasladarse automáticamente a los seres humanos: la recuperación de un tendón en una rata no permite afirmar que el mismo tratamiento vaya a producir idéntico resultado en una persona.

Por eso, que un péptido sea considerado "prometedor" no significa que su eficacia esté comprobada.

¿Qué falta demostrar?

Para determinar si estos tratamientos pueden incorporarse de manera segura a la medicina, todavía son necesarios ensayos clínicos en humanos que permitan establecer qué sustancias funcionan, qué dosis son adecuadas, durante cuánto tiempo deberían utilizarse y para qué enfermedades o condiciones específicas.

Los especialistas consideran que los péptidos constituyen un campo de investigación científicamente interesante, pero insisten en diferenciar entre una hipótesis prometedora y un tratamiento cuya seguridad y eficacia están comprobadas. Esta distinción resulta especialmente importante cuando las sustancias se promocionan en redes sociales como soluciones para adelgazar, ganar energía, combatir el envejecimiento o recuperarse de lesiones.

Mientras continúan las investigaciones, los médicos recomiendan mantener una actitud de cautela frente a los productos adquiridos por internet y ante las promesas de salud que circulan en plataformas digitales.

Los péptidos que se volvieron tendencia en redes sociales

Entre los compuestos que más atención han recibido aparecen BPC-157, TB-500, KPV, MOTS-C, Semax y Epitalón.

En redes sociales se les atribuyen beneficios muy diversos, desde una supuesta mejora en la recuperación de lesiones deportivas hasta efectos relacionados con el envejecimiento, la energía y el control del peso.

El fenómeno también alcanzó al deporte profesional y amateur. Muchos atletas conocen estos productos a través de redes sociales, plataformas digitales o personas de su entorno, lo que contribuye a que su utilización se extienda antes de que exista evidencia clínica suficiente sobre cada uno de ellos.

El crecimiento de esta tendencia plantea así una cuestión central: mientras la investigación científica intenta determinar cuáles de estos compuestos tienen realmente utilidad terapéutica, las redes sociales ya los presentan en algunos casos como tratamientos prácticamente establecidos.

