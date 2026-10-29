Hombre de 25 años fue asesinado a balazos en una casa en Castillos: el agresor disparó desde una moto

Un hombre de 25 años fue asesinado este miércoles por la noche en una vivienda ubicada en la calle Lavalleja, en la localidad de Castillos, informó la Jefatura de Policía de Rocha.

Según información policial primaria, los funcionarios llegaron al lugar y encontraron a la víctima herida por disparos de arma de fuego. El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital local.

Sobre las 23:10 horas se confirmó la muerte del hombre de 25 años por disparos en el tórax y el vientre. La víctima tenía antecedentes penales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, en la vivienda estaban el hombre y otras tres personas cuando llegó un desconocido en moto, "efectuó los disparos y se retiró de inmediato".

La fiscal del caso dispuso el relevamiento de Policía Científica en el lugar y tomar declaraciones de testigos. También ordenó la autopsia del fallecido. Trabaja en el caso personal del Área de Investigaciones.

Dos avionetas chocaron en Guazuvirá y hay un fallecido

Dos avionetas privadas protagonizaron un siniestro aéreo durante la mañana de este miércoles en Guazuvirá. Hubo una persona fallecida.

Las aeronaves se encontraban en las proximidades de un aeródromo privado y realizaban maniobras de vuelo en formación para un evento previsto para el próximo fin de semana, según señalaron fuentes policiales a El País.

Avioneta accidentada en Guazuvirá. Foto: Ministerio de Defensa.

En un comunicado, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó que, tras la "colisión" en el aire entre ambas aeronaves civiles, una de ellas logró realizar un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub de Green. La segunda avioneta, en cambio, se precipitó a tierra y su único ocupante falleció.

"En el lugar se encuentra desplegado personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, integrado por su director y un investigador. Son quienes llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso", expresó el Ministerio de Defensa Nacional.