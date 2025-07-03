Gobierno informó la muerte de una mujer que estaba en un centro de evacuación: había salido a hacer trámites

Redacción El País

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este jueves que una mujer de 67 años que estaba alojada en uno de los centros de evacuación dispuestos por la ola de frío murió cuando salió a hacer trámites personales.

El Sinae emite un informe diario donde se indica la cantidad de personas atendidas en el marco de la alerta roja que dictó el gobierno por la ola de frío. Allí se notifica cuántas personas en situación de calle duermen en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y cuántas en centros de evacuación (que fueron dispuestos por esta medida especial).

Uno de esos centros especiales de evacuación es la Plaza de Deportes Nº2, ubicada en General Flores y Juan José de Amézaga, en el barrio Reus.

"En el día de hoy, próximo a las 14:20 horas, se produjo el fallecimiento de una persona, mujer de 67 años, quien desde el pasado 24 de junio se encontraba asistida junto a cuatro integrantes de su núcleo familiar por el operativo que lleva adelante el Sinae en el marco de la alerta roja", dice el comunicado.

"Esta persona, que se encontraba alojada en el Centro de Evacuación dispuesto en la Plaza de Deportes Nº2 de Montevideo, próximo al mediodía de hoy se retiró momentáneamente de dicho centro a realizar trámites personales, acompañada de dos familiares", sigue la descripción.

Pero "mientras se desplazaban por la vía pública", en Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó, en Cordón, la mujer "se desvaneció y tras recibir asistencia médica se constató su fallecimiento".

Persona en situación de calle intenta cubrirse del frío. Estefania Leal/Archivo El Pais

Operativo especial ante frío extremo

El Sinae notificó que en esta décima jornada del operativo especial "se brindó asistencia a 2.695 personas en todo el país, 2.109 a través del sistema de refugios del Mides y 586 mediante los centros de evacuación".

Además, se indicó que "se realizaron 261 traslados por parte de la Policía a nivel nacional, en tanto los equipos de salud llevaron a cabo 44 asistencias médicas".

En la Plaza Deportes N°2, donde se alojaba la mujer que falleció, la última noche había en total 74 personas en situación de calle evacuadas.