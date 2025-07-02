Oposición estudia interpelar a Civila tras una nueva muerte de un hombre en la calle

Redacción El País

Una nueva muerte de un hombre en calle, esta vez en Las Piedras, Canelones, motivó repercusiones políticas. En primera instancia, dirigentes de la oposición apuntaron directamente contra el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por entender que los mecanismos para encontrar y evacuar a personas en situación de calle durante la ola de frío está fallando.

Si bien la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, aseguró que habían alertado a la Policía por un hombre que se encontraba en situación de calle y no estaba dispuesto a trasladarse a un refugio, desde la Policía Nacional aclararon que esa persona finalmente sí fue trasladada a una dependencia del Mides y está a salvo. Sin embargo, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, comunicó que se encontró a una persona ya sin vida también en Las Piedras pero que nada tiene que ver con el hombre anteriormente involucrado. Este caso "esta siendo investigado como una muerte dudosa", aclaró. Falta la autopsia para determinar si el hombre estaba en situación de calle o si falleció mientras se trasladaba por ella.

Dirigentes de la oposición como Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, señalaron que se analiza interpelar Civila.

"Hoy la cuestión está dramática, realmente acuciante, un número de muertos muy alto en muy poco tiempo", señaló Ojeda, quien agregó que "la reacción del gobierno" ante el invierno fue tardía y que la responsabilidad es del ministro, quien "no se puede excusar" de lo sucedido.

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social, y Federico Graña, subsecretario, durante una comparecencia en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé/El País

"La gestión del ministerio no está siendo la esperada", dicen los blancos

Civila compareció este martes ante la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, tras las muertes de varias personas en situación de calle en las últimas semanas.

Este miércoles, luego de una nueva muerte —aunque las causas todavía están a estudio— dirigentes blancos también salieron a cuestionar al gobierno y anunciaron que se analiza una posible interpelación al ministro.

"Muy triste, sigue sucediendo. Ayer estuvimos en la convocatoria al ministro en la Cámara de Diputados, entendimos que la situación estaba controlada, que se estaba aplicando la ley, que la alerta roja estaba funcionando. Lamentablemente hoy es una demostración más de que la gestión del ministerio no está siendo la esperada", indicó el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar.

Añadió que a raíz de esta situación van a "conversar" entre los legisladores blancos y de la oposición en general para analizar posibles medidas. Él dijo ser partidario de estudiar directamente la "interpelación al ministro".

"Yo no pido que el ministro ande en la calle todo el día aplicando la ley", dijo Andújar, pero afirmó que "tiene que haber un ministerio organizado institucionalmente, que trabaje de forma orgánica y cumpla las obligaciones que tiene".

Es que, según afirmó, la muerte sucedió en el "centro de Las Piedras, calle principal, a dos cuadras de la plaza, a tres cuadras de un refugio". "Fallaron muchas cosas, hay una omisión", sentenció.

También el exministro del Interior Nicolás Martinelli, parlamentario blanco, señaló este miércoles en rueda de prensa que "este hasta ahora es el gobierno con mayor fatalidades de personas en situación de calle".

"Eso traerá el análisis de una posible interpelación", dijo y agregó que, por otro lado, "ASSE está hackeado porque su presidente (Álvaro Danza) se ha tomado licencia en el periodo más álgido de invierno, cuando estamos entrando en los fríos más importantes".

"Tiene que haber alguna consecuencia que puede ir por el lado de cambios en algunos equipos de trabajo", concluyó.