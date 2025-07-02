Encontraron muerto a un hombre en Las Piedras: esperan autopsia para saber si estaba en situación de calle

Redacción El País

La Policía de Canelones informó de una muerte en la ciudad de Las Piedras, cuyas causas aún se desconocen. Se trata, según la información primaria, de un hombre que "presumiblemente" estaba en situación de calle.

Desde la Policía informaron que "no hay indicios de que estuviera pernoctando en esa esquina" en donde fue encontrado. El cuerpo fue hallado en Rivera e Instrucciones.

Persona en situación de calle intenta cubrirse del frío con una manta. Foto: Estefanía Leal/El País

Intendenta afirma que se alertó previamente a la policía, pero la víctima fue otra

La intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, aseguró este miércoles que los equipos de la comuna asistieron personalmente a una seccional policial para solicitar la evacuación de una persona en situación de calle que creyeron era la misma que horas después apareció sin vida.

La intendenta aclaró que los equipos de la comuna canaria que estaban de recorrida esa noche vieron a un hombre dos veces y las dos veces lo interceptaron para intentar convencerlo de ir a un refugio.

Garrido detalló, en diálogo con Telemundo (Canal 12), que los equipos de la intendencia recorren el departamento todas las noches y que hay uno puntual asignado a la zona de La Paz y Las Piedras. Fue este, en el que iba a bordo una doctora del SAME 105, que intentó dos veces acercarse a la persona. "Se le intenta ofrecer una comida caliente para entablar vinculo, convencerla de que fuera a un refugio y nos diera su nombre, pero la persona se encontraba un poco descompensada, muy agresiva y se negó a dar su nombre", aseguró Garrido.

El segundo encuentro con la víctima y el equipo de la intendencia fue sobre las 21:30. Fue entonces, según describió Garrido, que la doctora a bordo del móvil corroboró que el hombre no estaba en condiciones de seguir a la intemperie por lo que el equipo se dirigió a la Seccional 4ta, que está a una cuadra de distancia, a pedir apoyo. "Allí se le comunica a un oficial que la recibe y se solicita la evacuación obligatoria de emergencia y al oficial que acompañe al equipo", continuó diciendo la intendenta. Según dijo, la respuesta en la seccional fue que debían esperar a la llegada de un móvil policial, por lo que el equipo de la intendencia resolvió continuar con su recorrida en el territorio "entendiendo que esta persona iba a ser recogida posteriormente".

"Lo que sabemos es que era una persona joven y que en el Hospital de Las Piedras se le está realizando la autopsia, pero no importa cuál sea el resultado de la autopsia, lo cierto es que si tú estás enfermo y estás en esa situación de bajas temperaturas el riesgo de morir es mucho más alto", lamentó la jefa comunal.

"Es una situación que nos interpela porque desde la intendencia hemos venido denunciando que el número de personas en la calle creció en estos cinco años, pasó de 100 a 500 personas", añadió.

En un principio, Garrido manifestó que hubo una "falla" en la comunicación y que esa persona no había recibido asistencia. Pero luego, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, aclaró que esa persona sí fue asistida.

Clavijo aclaró que la Policía sí dio respuesta a este pedido de evacuación de la comuna y que efectivamente, sobre las 21:00 horas, se trasladó a un hombre de 23 años que pasó la noche en un refugio. "Ese apoyo fue confirmado que fue dado, por el jefe del operativo, y esa persona puntualmente fue trasladada a un refugio. Toda esa información fue confirmada con el SAME del MSP".

En cambio, alrededor de las 04:00 de la mañana se encontró sin vida a otra persona, en este caso a un hombre de 51 años cuyo fallecimiento "se está investigando como una muerte dudosa", explicó.

Clavijo explicó así que se trató de "dos personas diferentes" y que en el segundo caso no está claro que la persona fallecida estuviera en situación de calle: "Para nosotros es una persona que fallece en la calle, que se traslada hasta el lugar donde fallece. Pero estamos aguardando parte de las directivas de la Fiscalía y la autopsia", aclaró y añadió que está comprobado con el Mides que esa persona no tuvo ingreso a ningún refugio en los últimos años.

Operativo para personas en situación de calle por la ola de frío

Desde la semana pasada, por la intensidad del frío, el gobierno decretó una alerta roja y se determinó la evacuación obligatoria de las personas que duermen en la calle.

En una acción conjunta del Sistema Nacional de Emergencias y los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Interior y Defensa, además de ASSE, se dispuso aumentar las recorridas barriales en búsqueda de ofrecer refugio a las personas en situación de calle, y obligarlas a evacuarse en un centro nocturno en caso de que se negaran, para evitar que sufran de hipotermia.

Repercusiones políticas por nueva muerte de hombre en la calle

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, compareció este martes ante la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, tras las muertes de varias personas en situación de calle en las últimas semanas.

Este miércoles, luego de una nueva muerte —aunque las causas todavía están a estudio— dirigentes de la oposición salieron a cuestionar al gobierno y anunciaron que se analiza una posible interpelación al ministro.

"Muy triste, sigue sucediendo. Ayer estuvimos en la convocatoria al ministro en la Cámara de Diputados, entendimos que la situación estaba controlada, que se estaba aplicando la ley, que la alerta roja estaba funcionando. Lamentablemente hoy es una demostración más de que la gestión del ministerio no está siendo la esperada", indicó el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar.

Añadió que a raíz de esta situación van a "conversar" entre los legisladores blancos y de la oposición en general para analizar posibles medidas. Él dijo ser partidario de estudiar directamente la "interpelación al ministro".

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social. Foto: Ignacio Sánchez.

"Yo no pido que el ministro ande en la calle todo el día aplicando la ley", dijo Andújar, pero afirmó que "tiene que haber un ministerio organizado institucionalmente, que trabaje de forma orgánica y cumpla las obligaciones que tiene".

Es que, según afirmó, la muerte sucedió en el "centro de Las Piedras, calle principal, a dos cuadras de la plaza, a tres cuadras de un refugio". "Fallaron muchas cosas, hay una omisión", sentenció.

También el exministro del Interior Nicolás Martinelli, parlamentario blanco, señaló este miércoles en rueda de prensa que "este hasta ahora es el gobierno con mayor fatalidades de personas en situación de calle".

"Eso traerá el análisis de una posible interpelación", dijo y agregó que, por otro lado, "ASSE está hackeado porque su presidente (Álvaro Danza) se ha tomado licencia en el periodo más álgido de invierno, cuando estamos entrando en los fríos más importantes".

"Tiene que haber alguna consecuencia que puede ir por el lado de cambios en algunos equipos de trabajo", concluyó.