Policía Nacional dio detalles sobre fallecimiento de hombre en Las Piedras: "Se investiga como muerte dudosa"

Redacción El País

En la tarde de este miércoles el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomaque, dieron una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la muerte de una persona que fue encontrada sin vida en la vía pública esta madrugada en la ciudad de Las Piedras, en Canelones.

Esta mañana la Policía de Canelones reportó que un hombre fue encontrado en Rivera e Instrucciones y se adelantó que no había "indicios de que estuviera pernoctando". Sin embargo, desde la Intendencia de Canelones, aseguraron que habían solicitado previamente la evacuación de la víctima.

Según detalló más temprano la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, los equipos de la comuna asistieron personalmente a una seccional policial para solicitar la evacuación de la persona en situación de calle luego de que una doctora del SAME 105 corroborara que el hombre no estaba en condiciones de permanecer a la intemperie. En un principio, Garrido manifestó que hubo una "falla" en la comunicación y que esa persona no había recibido asistencia. Pero luego, Clavijo aclaró que esa persona sí fue asistida.

El subdirector manifestó que la Policía sí dio respuesta a este pedido de evacuación de la comuna y que efectivamente, sobre las 21:00 horas, se trasladó a un hombre de 23 años que pasó la noche en un refugio y está a salvo: "Ese apoyo fue confirmado que fue dado, por el jefe del operativo, y esa persona puntualmente fue trasladada a un refugio. Toda esa información fue confirmada con el SAME del MSP".

En cambio, alrededor de las 04:00 de la mañana se encontró sin vida a otra persona, en este caso a un hombre de 51 años cuyo fallecimiento "se está investigando como una muerte dudosa", explicó.

Clavijo indicó así que se trata de "dos personas diferentes" y que en el segundo caso no está claro que la persona fallecida estuviera en situación de calle: "Para nosotros es una persona que fallece en la calle, que se traslada hasta el lugar donde fallece. Pero estamos aguardando parte de las directivas de la Fiscalía y la autopsia", aclaró y añadió que está comprobado con el Mides que esa persona no tuvo ingreso a ningún refugio en los últimos años.

Noveno día de alerta roja por personas en situación de calle

Desde la semana pasada, por la intensidad del frío, el gobierno decretó una alerta roja y se determinó la evacuación obligatoria de las personas que duermen en la calle.

En una acción conjunta del Sistema Nacional de Emergencias y los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Interior y Defensa, además de ASSE, se dispuso aumentar las recorridas barriales en búsqueda de ofrecer refugio a las personas en situación de calle, y obligarlas a evacuarse en un centro nocturno en caso de que se negaran, para evitar que sufran de hipotermia.

En el noveno día de alerta, desde el Sinae reportaron que se brindó asistencia a 2690 personas en todo el país. De estas, 2115 asistieron a refugios del Mides.

Además, unas 575 personas fueron acogidas en centros de evacuación, 450 de ellas en Montevideo y 125 en el interior.

Desde el Sinae destacaron que hubo un aumento en la cantidad de plazas y que unas 105 no fueron ocupadas.

La Policía efectuó 243 traslados a los centros de evacuación a nivel nacional. Solo en dos casos fue por internación compulsiva, en Salto y Tacuarembó.