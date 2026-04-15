Fuga de gas en zona de Tres Cruces provocó evacuación de viviendas: se rompió una tubería subterránea

En la tarde de este miércoles, personal del Departamento de Materiales Peligrosos de la Dirección Nacional de Bomberos concurrió a la intersección de las calles La Paz y Requena, en la zona de Tres Cruces en Montevideo, ante el aviso por una posible fuga de gas en la vía pública.

Arribado al lugar, la dotación actuante constató la existencia de una fuga de gas originada por la rotura de una tubería subterránea, provocada accidentalmente por una retroexcavadora perteneciente a una empresa que realizaba tareas de excavación en la zona.

En forma preventiva, personal policial procedió a la evacuación de las viviendas linderas, estableciéndose un perímetro de seguridad. Asimismo, se solicitó apoyo de una dotación adicional para colaborar en las tareas de control de la situación, reportó Bomberos.

Posteriormente, se hizo presente personal de la empresa suministradora de gas, quienes realizaron el estrangulamiento de la tubería afectada, logrando detener la fuga.

Bomberos efectuó mediciones con equipos de detección de gases, no registrándose niveles peligrosos en el ambiente circundante, por lo que, una vez controlada la situación, se brindaron recomendaciones a los presentes. Además, no se registraron personas lesionadas.