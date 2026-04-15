Copamiento en un edificio municipal: tres encapuchados y armados ataron al guardia y robaron

Un copamiento ocurrió en las últimas horas en un edificio municipal de la localidad de Baltasar Brum, en el departamento de Artigas. El parte policial emitido por la jefatura de ese departamento indica que el sereno denunció que tres hombres encapuchados y portando armas de fuego irrumpieron en la sede pública y lo redujeron.

Según la versión del sereno, lo ataron para luego desplazarse con tranquilidad por el lugar. Como consecuencia de este episodio se registraron "daños en los accesos al edificio y en un local de cobranzas ubicado en su interior, desde donde fue sustraída una suma de dinero".

La Policía está analizando la situación, recabando información y relevando la escena para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

Intento de rapiña a un policía termina con dos adolescentes detenidos

También en Montevideo se registró un episodio violento, aunque en este caso ya parece resuelto. Según un comunicado de la Jefatura de Policía, sobre las 19:00 de este martes en José Shaw equina José Belloni, en las inmediaciones del Hipódromo de Maroñas, un funcionario policial redujo a dos menores que intentaron rapiñarlo.

El funcionario, de 24 años, dijo a los policías que concurrieron al lugar que se estaba trasladando en su moto cuando fue perseguido por dos adolescentes también en moto. Exhibiéndole un arma de fuego le gritaron que frenara, pero el policía sacó su arma y logró reducir a ambos jóvenes.

En la escena del intento de rapiña se incautó una pistola, mientras que los atacantes fueron trasladados a una comisaría. La Fiscalía de Adolescentes dispuso que fueran enviados al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) al menos hasta que se les tome declaración este miércoles.