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El País Información Policiales

Un policía arrestó a dos adolescentes de 14 años que lo quisieron rapiñar mientras iba en moto

Durante el procedimiento de detención, la Policía incautó un arma de fuego tipo pistola que los adolescentes habrían utilizado para amedrentar al funcionario durante la persecución inicial.

El País
El País
15/04/2026, 15:37
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Operativo policial en Parque Capurro
Funcionario policial junto a un patrullero.
Foto: Estefanía Leal.

Un efectivo policial de 24 años logró frustrar un intento de rapiña en la tarde del martes, luego de ser abordado por dos adolescentes armados mientras circulaba en su motocicleta particular por la zona de Jardines del Hipódromo en Montevideo.

El incidente se desencadenó próximo a las 19:00 horas, cuando el funcionario fue interceptado y perseguido por los jóvenes, quienes viajaban en otra moto y le exigieron que detuviera su marcha bajo amenaza con un arma de fuego, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

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Al verse acorralado en las inmediaciones de las calles José Shaw y avenida Instrucciones de Belloni, el policía se identificó como tal y extrajo su arma de reglamento para repeler el ataque.

Con rapidez de maniobra, el efectivo —que pertenece a la Zona Operacional III— logró reducir a ambos sospechosos en el lugar sin que se produjeran disparos, procediendo de inmediato a solicitar apoyo a sus colegas a través de la red policial.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Detención de menores y arma incautada

Al arribar el personal de Investigaciones de la Zona Operacional III en apoyo al funcionario, se procedió a la detención formal de los involucrados. Tras ser trasladados a la dependencia policial correspondiente para su identificación, se constató que ambos jóvenes tienen 14 años. Fueron detenidos y conducidos al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Durante el procedimiento de detención, la Policía incautó un arma de fuego tipo pistola que los adolescentes habrían utilizado para amedrentar a la víctima durante la persecución inicial.

Incendio del Hotel Metro
Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial.
Foto: Archivo El País

El caso permanece bajo investigación bajo la órbita de la Jefatura de Policía de Montevideo, mientras se labran las actas correspondientes para determinar la procedencia del vehículo en el que se desplazaban los menores y el origen del arma incautada.

El efectivo asaltado resultó ileso tras la intervención.

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