Formalizan a hombre con antecedentes por seis hurtos en supermercado de San Carlos y le imponen domiciliaria nocturna

Un hombre de 30 años fue formalizado por la presunta comisión de seis delitos de hurto en la ciudad de San Carlos, tras una investigación llevada adelante por la Jefatura de Policía de Maldonado.

De acuerdo con la información oficial, el 17 de febrero una mujer encargada de un supermercado ubicado sobre calle Sarandí denunció que un individuo ingresó al local y sustrajo productos de higiene personal y golosinas. La denunciante indicó además que no era la primera vez que el mismo hombre realizaba maniobras similares.

A partir de la denuncia, personal del Área de Investigaciones desarrolló tareas de campo que permitieron identificar al sospechoso, iniciales S.S.S., poseedor de antecedentes penales, quien habría cometido varios hechos de características similares en el mismo comercio.

Fiscalía de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

La Fiscalía de 1° turno dispuso diligencias y gestionó la orden de detención. El 19 de febrero, una funcionaria policial que cumplía servicio 222 en un comedor de calle Fernández Chávez informó que el requerido se encontraba en el lugar, por lo que efectivos concurrieron y concretaron su arresto.

Tras las actuaciones en Fiscalía, el 20 de febrero se realizó audiencia en el Juzgado Letrado de 11° turno, donde se resolvió la formalización por seis delitos de hurto en reiteración real en calidad de autor.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 por un plazo de 90 días, mientras continúa el proceso judicial.