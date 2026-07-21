Familia de niño de 4 años pide colaboración para ubicarlo tras fallo que ordenaba su restitución desde España

La familia de Manuel Coronel Zarfino, un niño uruguayo de cuatro años, difundió este martes un comunicado público en el que solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del menor, en el marco de un proceso de restitución internacional dispuesto por la Justicia de España.

Según el comunicado, al que accedió El País, los Tribunales de la ciudad de Badajoz (España) declararon ilícita la retención del niño por parte de su madre, Sophia Antonella Zarfino Calandria, y ordenaron su restitución a Uruguay para ser entregado a su padre, Martín Coronel Varela. La resolución fue adoptada en aplicación del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El abogado defensor de la familia del niño es Gúmer Pérez, del estudio GP Abogados, que llevó adelante las audiencias en España.

La familia sostiene que la sentencia de primera instancia fue dictada el 28 de mayo de 2025 y posteriormente confirmada en segunda instancia el 31 de julio de ese mismo año. De acuerdo con el fallo citado en el comunicado, la Justicia española concluyó que la permanencia del niño con su madre era ilícita y dispuso su regreso a Uruguay con entrega a su padre.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Menor no ha sido localizado ni entregado a su padre

No obstante, la familia afirma que, si bien el menor ingresó a Uruguay el pasado 10 de julio, según registros migratorios, hasta el momento no ha sido localizado ni entregado a su padre, lo que considera un incumplimiento de las resoluciones judiciales.

Asimismo, el comunicado señala que este martes Martín Coronel Varela fue notificado por la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género de la Jefatura de Policía de Montevideo de una resolución del Juzgado de Familia Especializado de 11° Turno, que dispuso remitir con carácter urgente los antecedentes del caso a los juzgados competentes para su conocimiento.

Ante esta situación, la familia solicita que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Manuel Coronel Zarfino se comunique con la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial u otros organismos públicos competentes. También asegura que toda información será tratada con reserva y recuerda que el ocultamiento o encubrimiento de un menor sujeto a una orden judicial de restitución puede generar responsabilidades penales.

La familia difundió además dos números telefónicos para recibir información y reiteró el pedido de colaboración ciudadana para localizar al niño. Los números de contacto son: 097 45 88 34 y 098 69 64 77.