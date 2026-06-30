Hubo 414 denuncias por abusos policiales a detenidos entre 2017 y 2025, informó el Ministerio del Interior

La Dirección de Asuntos Asuntos Policiales del Ministerio del Interior informó que entre 2009 y 2025 recibió 878 denuncias de abuso de funciones, 414 por abusos policiales contra personas detenidas (entre 2017 y 2025), 7 por violación de domicilio (entre 2014 y 2025) y 3 por torturas ( 2 en 2017 y uno en 2022), de acuerdo con la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que le hizo la abogada Valentina Piquinela.

Sin embargo, la repartición dejó expresa constancia en su respuesta a la abogada que “la información referida a formalizaciones, condenas y plazos de investigación se encuentra bajo la dirección funcional del Ministerio Público y Fiscal, resultando de aplicación el artículo 259 del Código del Proceso Penal que consagra la reserva de las actuaciones en sede fiscal”.

“Esta Dirección carece de competencia para relevar, sistematizar o divulgar dicha información bajo riesgo de vulnerar la reserva sumarial legalmente establecida”, agregó.

También se le respondió a Piquinela que no hay registro de que el personal de la dirección haya recibido capacitación colectiva sobre el Protocolo de Estanbul, que es el manual que elaboró la Organización de las Naciones Unidas para la investigación y documentación de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.