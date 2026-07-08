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El País Información Policiales

Falleció el hombre que estaba herido de gravedad tras un ataque a balazos en el barrio Marconi

La víctima se encontraba internada y murió el martes cerca de la medianoche. Las autoridades encontraron en la escena del crimen varias vainas calíbre 9 milímetros.

El País
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08/07/2026, 16:12
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Operativo policial por tiroteo durante un violento hurto a camión blindado de Prosegur que transportaba remesa del Banco Itaú ubicado frente al Palacio Legislativo, donde resultaron heridas 5 personas, en Montevideo.
Operativo policial.
Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País

Falleció el hombre de 39 años que había sido atacado a balazos durante la noche del martes en el barrio Marconi de Montevideo. El hombre se encontraba en estado grave tras la agresión y había sido trasladado a un centro asistencial.

Según informó este miércoles Subrayado (Canal 10) y confirmó El País en base a fuentes policiales, el hombre murió sobre las 23:30 del martes.

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Qué se sabe del ataque

El hombre fue baleado el martes en las inmediaciones de Salustio y Francisco de Salazar y Morales, en el barrio Marconi.

Las autoridades acudieron al lugar sobre las 18:45 horas tras registrar los disparos mediante el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- donde encontraron al hombre, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció. En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó vainas calibre 9 milímetros y otros elementos.

Algunas de las vainas encontradas en el lugar.
Algunas de las vainas encontradas en el lugar.
Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Frustran intento de hurto en Fundación Teletón

La Policía atrapó a un hombre de 37 años que intentó robarse los caños de cobre del sistema de aire acondicionado del local de la Fundación Teletón ubicado en el barrio del Prado, según informó el pasado martes la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El intento de hurto tuvo lugar durante la madrugada de este martes en la intersección entre las calles Carlos Brussa y María Eugenia Vaz Ferreira, donde funciona el local de la Fundación Teletón. De acuerdo a la información policial, el Centro de Comando Unificado recibió una alerta por un hurto en proceso en el lugar y envió efectivos policiales a la zona.

Local de la Fundación Teletón en el Prado.
Local de la Fundación Teletón en el Prado.
Foto: Google Maps.

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de la Policía, decidió descartar los caños de cobre que había robado e intentar darse a la fuga, pero fue atrapado y detenido a pocos metros del local de la Teletón. La Policía también logró recuperar los objetos hurtados.

El detenido fue conducido ante la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

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