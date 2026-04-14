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El País Información Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre uruguayo enterrado en el fondo de su casa en lado brasileño de Chuí

Se espera por las comunicaciones con Interpol para determinar si se va a pedir por parte de la Policía de Brasil la extradición. Se presume que fue asesinado por un adolescente de 14 años.

El País
El País
14/04/2026, 20:33
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Patrullero en operativo policial en el Chuy. Foto: Archivo El País
Operativo policial en Rocha.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

El cuerpo de un hombre uruguayo de 73 años fue hallado enterrado en el patio de su vivienda en Chuí, Brasil, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha.

El caso tomó conocimiento cuando una mujer presentó una denuncia en una seccional policial de Montevideo. Se espera por las comunicaciones con Interpol para determinar si se va a pedir por parte de la Policía de Brasil la extradición.

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Uno de los hijos de la mujer, un adolescente de 14 años, habría atacado al hombre con un hacha, provocándole heridas de gravedad. La mujer confirmó posteriormente que el cuerpo había sido enterrado en el patio de la casa.

Ante esta información, efectivos policiales brasileños concurrieron al lugar y encontraron el cadáver del hombre enterrado dentro del predio.

Las autoridades de Brasil trabajan ahora para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre las líneas de investigación, no se descarta que el episodio esté vinculado a una posible situación previa de violencia doméstica.

Patrullero de la Policía durante un operativo. Foto: Fernando Ponzetto
Operativo policial en la ciudad del Chuy, camioneta de policía patrullando las calles, departamento de Rocha.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.
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