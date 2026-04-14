Encontraron el cuerpo de un hombre uruguayo enterrado en el fondo de su casa en lado brasileño de Chuí

El cuerpo de un hombre uruguayo de 73 años fue hallado enterrado en el patio de su vivienda en Chuí, Brasil, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha.

El caso tomó conocimiento cuando una mujer presentó una denuncia en una seccional policial de Montevideo. Se espera por las comunicaciones con Interpol para determinar si se va a pedir por parte de la Policía de Brasil la extradición.

Uno de los hijos de la mujer, un adolescente de 14 años, habría atacado al hombre con un hacha, provocándole heridas de gravedad. La mujer confirmó posteriormente que el cuerpo había sido enterrado en el patio de la casa.

Ante esta información, efectivos policiales brasileños concurrieron al lugar y encontraron el cadáver del hombre enterrado dentro del predio.

Las autoridades de Brasil trabajan ahora para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre las líneas de investigación, no se descarta que el episodio esté vinculado a una posible situación previa de violencia doméstica.