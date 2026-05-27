Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Dos argentinos están en CTI tras choque con un camión en ruta 3 en medio de la niebla

La camioneta en la que se trasladaban ambos chocó de manera fronto-lateral contra un camión a la altura del kilómetro 292 en Young, Río Negro.

El País
El País
27/05/2026, 14:46
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Siniestro de tránsito en ruta 3
Siniestro de tránsito en ruta 3 dejó a dos ciudadanos argentinos en CTI.
Foto: Policía Caminera.

Dos ciudadanos argentinos se encuentran internados en CTI tras un siniestro de tránsito que involucró a un camión en ruta 3, a la altura del kilómetro 292 en Young (Río Negro).

El choque ocurrió en la noche del martes, sobre las 21:13 horas, cuando el camión con semiremolque que circulaba por ruta 3 de sur a norte de acuerdo a declaraciones de su conductor, no habría podido evitar colisionar de manera fronto-lateral a una camioneta que ingresó desde un camino vecinal y posteriormente realizó un giro en "U", informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Obras en la rambla de Punta Gorda: habrá desvíos y cambios en el tránsito durante cinco meses

El camión con semiremolque era conducido por un hombre de 57 años que resultó ileso, espirometría resultado cero.

La camioneta Argentina que circulaba con dos ocupantes era conducida por un hombre de 21 años que resultó politraumatizado grave, siendo trasladado a Camy de la ciudad de Young y a posterior derivado a mutualista COMEPA de Paysandu donde permanece en CTI.

Su acompañante, mayor de edad, presenta mismo diagnóstico, también en CTI de COMEPA Paysandú.

La zona del impacto es una recta y el pavimento se encuentra en buen estado con banquina asfaltada. De noche no hay iluminación artificial y la visibilidad estaba reducida por la niebla.

Cartel de Bella Union en Ruta 3
Cartel de señalización vial sobre la ruta 3 a la entrada a la ciudad de Bella Unión.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Siniestros de tránsito

Te puede interesar