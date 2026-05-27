Dos argentinos están en CTI tras choque con un camión en ruta 3 en medio de la niebla

Dos ciudadanos argentinos se encuentran internados en CTI tras un siniestro de tránsito que involucró a un camión en ruta 3, a la altura del kilómetro 292 en Young (Río Negro).

El choque ocurrió en la noche del martes, sobre las 21:13 horas, cuando el camión con semiremolque que circulaba por ruta 3 de sur a norte de acuerdo a declaraciones de su conductor, no habría podido evitar colisionar de manera fronto-lateral a una camioneta que ingresó desde un camino vecinal y posteriormente realizó un giro en "U", informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El camión con semiremolque era conducido por un hombre de 57 años que resultó ileso, espirometría resultado cero.

La camioneta Argentina que circulaba con dos ocupantes era conducida por un hombre de 21 años que resultó politraumatizado grave, siendo trasladado a Camy de la ciudad de Young y a posterior derivado a mutualista COMEPA de Paysandu donde permanece en CTI.

Su acompañante, mayor de edad, presenta mismo diagnóstico, también en CTI de COMEPA Paysandú.

La zona del impacto es una recta y el pavimento se encuentra en buen estado con banquina asfaltada. De noche no hay iluminación artificial y la visibilidad estaba reducida por la niebla.